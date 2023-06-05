Еврокомиссия обвинила Твиттер в уклонении от борьбы с дезинформацией

Еврокомиссия осудила Твиттер за отказ подписать кодекс поведения для онлайн-платформ. Брюссель выступает также за маркировку продукции искусственного интеллекта.

Европейская комиссия открыто обвинила Твиттер в том, что эта американская компания избрала путь конфронтации, когда отказалась от совместных мер против дезинформации в соцсетях и интернете. В 2018 году Брюссель представил добровольный кодекс поведения онлайн. С тех пор под ним подписались 44 крупные платформы. Твиттер этого не сделала. Брюссель просто принял к сведению этот шаг компании 10 дней назад, а в понедельник его осудила за это вице-председатель Еврокомисии Вера Йоурова, курирующая борьбу с дезинформацией:

«Мы считаем, что это ошибка со стороны Твиттера. Твиттер встала на трудный путь. Она выбрала конфронтацию. Это заметили в Еврокомиссии. Да, кодекс поведения доброволен, но уйдя от него, Твиттер привлекла к себе много внимания. Её действия и соблюдение ею законодательства ЕС будут срочно и тщательно проверены».

В ноябре владелец Твиттера Илон Маск завершил свое приобретение этого сервиса микроблогов, произведя в нём существенные изменения. Они исключают соблюдение необязательного кодекса поведения. Это также означает, что на данный момент Твиттер не будет частью новой системы добровольной маркировки контента, произведённого с помощью искусственного интеллекта. Система, о которой Еврокомиссия объявила в понедельник, призвана помочь пользователям интернета и соцсетей выявлять в них фейки, созданные компьютерами без прямого участия человека.

Вера Йоурова продолжает:

«Я много раз говорила, что наша главная задача - защищать свободу слова. Но глядя на продукцию искусственного интеллекта, я не вижу права машин на свободу слова».

Брюссель хочет, чтобы помечалось как "опасное" такое программное обеспечение, которое уже способно не только писать вредоносные тексты, но и создавать фальшивые изображения с реальными людьми.