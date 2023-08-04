Россия преуспела в дезинформации, но не в кибервойне

Программа «О положении Союза»: поездка Макрона по заморским территориям Франции. Парижская Олимпиада благосклонна к украинцам. Защита от российских кибератак. Берлин отменил табу на фетишизм

Программу «О положении Союза» ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "Сейчас лето, многие европейские лидеры берут отпуска и уезжают отдыхать. Но другие и в путешествии продолжают работать, например, Эммануэль Макрон. Президент Франции воспользовался возможностью посетить её заморские территории к востоку от Австралии. Своими войсками, гражданами и ресурсами, разбросанными по островам в Тихом океане, Франция хочет защитить своё влияние и интересы.

На публичном мероприятии в Новой Каледонии Макрон отдал дать уважения коренному населению:

«История этой земли и всех тех, кого вы здесь представляете, побуждает нас к уважению и смирению. Именно с таким настроением я стою перед вами».

Парижская Олимпиада благосклонна к украинцам

По возвращении Макрона домой, в Париж, его большой заботой станут Олимпийские игры. Французская столица готовится провести в следующем году это глобальноме событие, в котором примут участие спортсмены со всего мира. И тут же политика вмешалась в эти планы.

Мэр Парижа Анн Идальго дала понять, что организаторы откажутся занимать нейтральную позицию в отношении войны в Украине:

«Я стою плечом к плечу с нашими украинскими друзьями перед лицом агрессии, агрессивной войны со стороны России. Для меня было бы немыслимо принимать российские делегации, пока идёт война в Украине».

Закончится ли война к Олимпиаде 2024 года - никто не знает на данный момент.

Один из аспектов войны, который иногда упускают из виду, это кибератаки. Российские и украинские хакеры бьют по разным целям, но ущерб пока кажется ограниченным. Тем не менее, эксперты говорят, что опасность для всех сторон возрастает. Иногда этим атакам не хватает технической сложности, но они могут привести к серьезным нарушениям. Это то, что испытали и западные жертвы российских хакеров.

Ко мне присоединяется из Швейцарии Жак Бошунг, глава фирмы по кибербезопасности Kudelski Security.

Гробе: Российские кибератаки не смогли победить Украину – пока. Спутниковая связь, линии электропередач, банки и другие уязвимые объекты продолжают работать. Чем объясняется этот успех Украины?

Защита от российских кибератак

Бошунг: Мы удивлены тем, что кибервойна, которую ведёт Россия, не принесла значительного результата. Тому есть несколько причин. Украинские власти заранее разработали полный план на случай подобных обстоятельств, они разбросали по стране IT-специалистов, а критически важную информацию и программы перевели в банки данных на Западе. У Киева был план на случай повреждения спутниковой системы ViaSat. Внешняя помощь имела в этом решающее значение. Великобритания выделила Украине 10 млн на создание электронной стены, а американские частные фирмы, такие как Microsoft или Palantir, инвестируют сотни миллионов долларов в поддержку киберзащиты Украины. Об этом нужно сказать кое-что ещё. Российская Федерация больше преуспела в распространении дезинформации через фабрики троллей, такие как Агентство интернет-исследований, чем в ведению настоящей кибервойны. Это тоже часть ответа.

Гробе: Российские хакеры также пытались взломать западные учреждения власти и инфраструктуру. Насколько серьёзны эти атаки?

Бошунг: Эти атаки очень серьёзны, и мы относимся к ним очень серьёзно. Так, фирма Microsoft написала доклад под названием "Киберзащита 2022". Если посмотреть на описанные в нём киберугрозы, исходящие от операторов в России, и на цели, которые они атакуют, то 55% приходится на США, 8% на Великобританию, 3% на Канаду и Германию, на Швейцарию, где я живу, - 2%, и только затем следует доля ударов, нанесённых по Украине. Такова статистика, собранная Microsoft за прошлый год. Интересно также отметить, что три первые цели, США, Великобритания и Канада, — это страны, которые оказали наибольшую помощь Украине с 2014 года, например, обучая её военных. Этим объясняется такое направление вредононосной активности. ГРУ, российская военная разведка, использующая группу активистов-хакеров, подвергала нападению украинскую энергосистему в 2023 году - без особого успеха.

Гробе: А как насчет украинских киберопераций — на что они нацелены в России и какое влияние они оказывают?

Бошунг: В стране с 80-процентным проникновением интернета не может быть высокого уровня боеготовности. Но в начале войны была создана так называемая "IT-армия Украины". Это группа из почти 200 тыс хакеров-добровольцев, которые атакуют российские сетевые фирмы, банки и критическую инфраструктуру. В связи с тем, что в России нет свободы прессы, западные СМИ не могут оттуда передавать, и мы мало что знаем о последствиях этих нападений. Они не публикуется и не афишируются.

Для Берлина фетишизм - не табу

Перед тем, как мы закончим, вот совет о том, как провести обычно тихое в Центральной Европе лето - если вы любите тусоваться.

Некоторые ночные клубы Берлина отменили табу на фетишизм. Их стиль требует облачаться в костюмы из кожи и латекса с аксессуарами, которые щиплют, колют и сдавливают.

Fetishwear — это игра сезона, на которую работают специализированные магазины и известные дизайнеры. Она занимает видное место на летних берлинских фестивалях. Посетители со всего мира вливаются в это сообщество завсегдатаев ночных клубов немецкой столицы, где "фанаты фетиша одеваются гораздо лучше, чем где-либо ещё", - говорит один из них.

Они делают покупки в таких бутиках, как «Чёрный рыцарь», одном из храмов фетиш-моды в Берлине. _"_У нас комфортабельное место с оттенком роскоши и элегантности, где люди чувствут себя свободно и забывают о запретах», по словам владельца.

Просто помните: моду можно купить, а стиль у вас уже есть".