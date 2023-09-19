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Украинский министр, вечеринка на яхте и кремлёвская пропаганда

Сообщение в Facebook бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова.
Сообщение в Facebook бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова. Авторское право Euronews
By София Хаценкова
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Развлекался ли недавно уволенный министр обороны Украины на вечеринке на яхте на юге Франции во время войны? Давайте разберемся, что же стоит за этим вирусным вбросом.

3 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил об увольнении своего министра обороны Алексея Резникова.

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В сообщении на X (бывший Twitter) Резников подтвердил, что подал заявление об отставке в парламент страны. 

Резникова сменил бывший бизнесмен Рустем Умеров.

Шесть заместителей министра обороны Украины были уволены 18 сентября после увольнения Резникова

Хотя сам Резников не сталкивался с какими-либо обвинениями в коррупции, но его министерство преследовали обвинения в коррупции, в частности в том, что министерство закупало товары и оборудование для армии по завышенным ценам.

Теперь некоторые аккаунты на X утверждают, что бывшего министра обороны видели на роскошной яхте на юге Франции, подразумевая, что средства, присланные Западом, помогают финансировать его роскошный образ жизни.

Утверждение о том, что деньги, отправленные в Украину, были украдены правительственными чиновниками, является обычным пропагандистским повествованием, распространяемым прокремлевскими аккаунтами.

Мы провели обратный поиск изображений и обнаружили, что фотографии на самом деле более трех лет и, следовательно, она, несомненно, предшествует полномасштабному вторжению России в Украину, которое началось в феврале 2022 года.

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Posted by Oleksii Reznikov on Friday, February 14, 2020

Мы обнаружили, что оригинальное фото было опубликовано на официальной странице Резникова в Facebook в День святого Валентина в 2020 году.

Он поделился несколькими фотографиями со своей помолвки с бывшей телеведущей Юлией Зорий.

Фотография была сделана еще до того, как Резников стал министром обороны Украины, то есть в ноябре 2021 года.

Более того, это фото было сделано даже не на юге Франции. На самом деле снимок был сделан в Стамбуле (Турция) перед крепостью Румели в проливе Босфор.

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