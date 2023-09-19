Украинский министр, вечеринка на яхте и кремлёвская пропаганда

By София Хаценкова

Развлекался ли недавно уволенный министр обороны Украины на вечеринке на яхте на юге Франции во время войны? Давайте разберемся, что же стоит за этим вирусным вбросом.

3 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил об увольнении своего министра обороны Алексея Резникова.

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I have submitted my letter of resignation to Ruslan Stefanchuk @r_stefanchuk, Chairman of the Parliament of Ukraine @verkhovna_rada

It was an honor to serve the Ukrainian people and work for the #UAarmy for the last 22 months, the toughest period of Ukraine’s modern history.

🇺🇦 pic.twitter.com/x4rXXcrr7i — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 4, 2023

В сообщении на X (бывший Twitter) Резников подтвердил, что подал заявление об отставке в парламент страны.

Резникова сменил бывший бизнесмен Рустем Умеров.

Шесть заместителей министра обороны Украины были уволены 18 сентября после увольнения Резникова

Хотя сам Резников не сталкивался с какими-либо обвинениями в коррупции, но его министерство преследовали обвинения в коррупции, в частности в том, что министерство закупало товары и оборудование для армии по завышенным ценам.

Former Minister of Defense of Ukraine Reznikov, after his resignation, is already in Europe on a yacht. Apparently marks successful earnings. pic.twitter.com/GCmLgS9onY — Sprinter (@Sprinter99800) September 10, 2023

Теперь некоторые аккаунты на X утверждают, что бывшего министра обороны видели на роскошной яхте на юге Франции, подразумевая, что средства, присланные Западом, помогают финансировать его роскошный образ жизни.

Утверждение о том, что деньги, отправленные в Украину, были украдены правительственными чиновниками, является обычным пропагандистским повествованием, распространяемым прокремлевскими аккаунтами.

Мы провели обратный поиск изображений и обнаружили, что фотографии на самом деле более трех лет и, следовательно, она, несомненно, предшествует полномасштабному вторжению России в Украину, которое началось в феврале 2022 года.

День закоханих. Сердечні листівки домінують сьогодні у всіх стрічках. Колись я зробив пост,в момент звільнення з... Posted by Oleksii Reznikov on Friday, February 14, 2020

Мы обнаружили, что оригинальное фото было опубликовано на официальной странице Резникова в Facebook в День святого Валентина в 2020 году.

Он поделился несколькими фотографиями со своей помолвки с бывшей телеведущей Юлией Зорий.

Фотография была сделана еще до того, как Резников стал министром обороны Украины, то есть в ноябре 2021 года.

Более того, это фото было сделано даже не на юге Франции. На самом деле снимок был сделан в Стамбуле (Турция) перед крепостью Румели в проливе Босфор.