Верховная Рада одобрила отставку Резникова с поста министра обороны

By Euronews

Алексея Резникова на посту министра обороны вскоре сменит Рустем Умеров — глава Фонда госимущества, который участвовал в переговорах с Россией и, по данным украинских журналистов, имеет связи в Турции и странах Ближнего Востока. Заменить Резникова на Умерова предложил Владимир Зеленский.

Верховная Рада одобрила отставку Алексея Резникова с поста министра обороны Украины. "За" проголосовали 327 депутатов, "против" — 4.

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Заменить Резникова после "более чем 550 дней полномасштабной войны" предложил президент Украины Владимир Зеленский, так как министерство, по его словам, нуждается "в новых подходах" и "других форматах взаимодействия" с военными и обществом.

Новым главой оборонного ведомства, вероятно, станет Рустем Умеров — председатель украинского Фонда госимущества, который участвовал в переговорах с Россией весной 2022-го года, а позже договоривался о зерновой сделке и обмене пленными. По данным украинских журналистов, он имеет связи в Турции и на Ближнем Востоке.

Кандидатуру Умерова предложил сам Зеленский, теперь его должна утвердить в должности Верховная Рада.

Тем не менее военные эксперты считают, что смена министра вряд ли повлияет на ситуацию на фронте. Внимание наблюдателей сейчас приковано к району села Работино, где, если верить заявлениям ВСУ, украинским войскам удалось прорвать первую линию обороны российской армии. Москва это отрицает, говоря о "провале украинского контрнаступления".

Из городов в районе передовой продолжается эвакуация местных жителей.