Пострадавшей от наводнений Греции выделят 2,25 млрд евро

Еврокомиссия выделит Греции 2,25 миллиарда евро на преодоление последствий наводнения. Председатель Урсула фон дер Ляйен объявила об этом в Страсбурге, где она встретилась с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом, чтобы обсудить помощь его стране.

Европейская комиссия предложила выделить Греции 2,25 милрд евро на преодоление последствий разрушительного наводнения. Председатель Урсула фон дер Ляйен объявила об этом в Страсбурге, где она встретилась с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, чтобы обсудить помощь его стране.

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На прошлой неделе штормы унесли жизни по меньшей мере 15 человек в Центральной Греции, многие другие районы все еще затоплены. Ранее в стране полыхали мощные лесные пожары. Эти два стихийных бедствия нанесли ущерб в миллиарды евро. Чтобы изыскать такие деньги, Евросоюз должен действовать быстро и гибко. Ему придётся перенаправить на удовлетворения срочных потребностей Греции неизрасходованные фонды, которые предназначались на восстановление пандемии, субсидии сельскому хозяйству и социальные нужды.

Брюсселю также необходимо пополнить бюджет антикризисного управления, который называется Фондом солидарности.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:

«Это позволит Греции получить в общей сложности 2,25 млрд евро. Кроме того, Еврокомиссия готова рассмотреть её запрос об использовании Фонда солидарности. Здесь важно, чтобы страны-члены согласились с нашим предложением пополнить Фонд солидарности. Если это произойдет в следующем году, мы сможем выделить до 400 млн евро».

ЕС учредил Фонд солидарности для борьбы со стихийными бедствиями в 2002 году. Сейчас он практически пуст и недостаточен для ликвидации последствий изменений климата. Евродепутаты считают, что необходима новая надежная система поддержки нуждающихся стран.

Терри Рейнтке, "Зеленый" евродепутат от Германии:

«Я думаю, что сейчас нужно сделать больше для поддержки не только Греции, но и других затронутых природными бедствиями регионы Европы. Но на будущее нам необходимо построить более устойчивую систему поддержки, чтобы, когда такие вещи случаются, деньги могли течь более прямо, быстрее и более гибко».

В течение последнего года в Фонд солидарности поступали просьбы о чрезвычайной помощи. Получать оттуда деньги хотели многие страны - от кандидата в члены ЕС Турции, переживающей последствиями землетрясения, до Словении, которая недавно пострадала от наводнений.