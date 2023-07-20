Главный правозащитник ООН зовёт к борьбе с нетерпимостью и популизмом

Главный правозащитник ООН обеспокоем подъём ультраправых. В интервью Euronews Фолькер Тюрк назвал жертвами этих сил мигрантов, беженцев, женщин и ЛГБТ-сообщество.

Верховный комиссар Организации Объединенных Нацийпо правам человека выразил обеспокоенность ростом популизма и ультраправовых движений в мире, в том числе в странах Евросоюза. В интервью в Брюсселе корреспонденту Euronews Изабель Маркеш Да Силве Фолькер Тюрк назвал основными жертвами этой тенденции мигрантов, беженцев, женщин и ЛГБТ-сообщество:

"Нам нужно бороться с нетерпимостью и популизмом. В конечном счёте всё зависит от того, как мы сможем воспринимать человеческое разнообразие, ценить людей такими, какие они есть, ценить и всё богатство их характеров. Ведь не важно, кого мы любим, как организуем свою жизнь. По-моему, нам нужно уважать всё это. Это главное, что обещала Всеобщая декларация прав человека. И нам нужно просвещать всех тех, кто хочет вернуть нас в давно ушедшую эпоху".

Euronews: "Хотела бы спросить вас о законопроекте о миграции, который только что был принят в Великобритании. Он направлен на то, чтобы лица, ищущие убежище, не предъявляли свои требования на территории Соединенного Королевства. Не является ли это проявлением вопиющего пренебрежения гуманитарным правом?"

Тюрк: «Ясно, что британский закон о незаконной миграции нарушает международные законы как о беженцах, так и о правах человека. Статья 14 Всеобщей декларации прав человека говорит о праве искать и получать убежище от преследований. То есть все имеют право на защиту о преследований. Но если этот закон отменяет такое право, то это трагедия».

Euronews: "Что вы думаете о недавнем соглашении между Европейским союзом и Тунисом, который агентства ООН называют страной, где происходят нарушения прав человека?"

Тюрк: _"_Нам нужно понять, почему люди уезжают из таких стран. Они спасаются от нарушений прав человека. Иногда они попадают в ужасные ситуации, например, в Ливии или в Тунисе. А когда они добираются до Европы, их туда не пускают. Им очень трудно выжить. Так что большой вопрос - есть ли альтернатива ужасно опасным маршрутам, которыми часто приходится плыть и ехать мигрантам и лицам, ищущим убежища?"