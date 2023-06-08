ЕС: государства-члены согласны реформировать систему предоставления убежища

euronews

Возможность заплатить около 20 тысяч евро вместо того, чтобы принять беженца, помогла достичь соглашения о едином управлении миграционной политикой и политикой предоставления убежища в Европейском Союзе.

Министры юстиции и внутренних дел Евросоюза достигли важных соглашений по вопросам миграции и предоставления международной защиты. Так, каждой стране ЕС будет дано право заплатить 20 тыс евро в общий фонд вместо того, чтобы принять беженца. На встрече в четверг в Люксембурге одобрены также новые меры по распределению вновь прибывших по всему Союзу.

Об этом рассказала Мария Мальма Стенергард, представляющая Швецию, которая занимает пост страны-председателя Евросовета:

"Честно говоря, я не верила, что буду сидеть здесь и говорить всё это. Но я очень рада. Я очень горжусь тем, что сегодня министры выработали общие подходы к управлению миграцией, а также к регулированию процедуры предоставления убежища».

Участники встречи поддержали предложение о создании Механизма солидарности. Эту идею выдвинула в 2020 году Еврокомиссия для помощи прибрежным странам, в которые прибывает наибольшее число мигрантов и беженцев. Остальным членам ЕС рекомендовано забирать их людей из этих, так называемых, "прифронтовых государств". К ним относится Италия, в которую особенно стремятся нелегалы.

За первые пять месяцев этого года она приняла 51 тыс из 65 тыс человек, прибывших в ЕС по воде. Другими популярными местами для въезда через Средиземное море являются Испания и Греция. Теперь страны, не желающие принимать беженца, смогут откупиться от этой обязанности. Заплаченные за это 20 тыс евро пойдут на рассмотрение заявки об убежище, содержание и перемещение того, кто её подал. На встрече выяснилось, что больше всего отказывают мигрантам в гостеприимстве Австрия, Венгрия, Польша и Дания.

Хелена Хан из Центра европейской политики указывает, что Механизм солидарности - добровольный, и для его функционирования от стран-члнов потребуется потребуется большая политическая решимость:

«В предложении нет мер, обеспечивающих его соблюдение. Это уже создавало проблему и в прошлом. Еврокомиссия, имеет возможность наказать страну, которая отказывается подчиниться. Но__такая дисциплинарная процедура, как правило, занимают много времени и не является наилучшим способом решить то, что, в конечном счете, больше является вопросом политики и доверия между странами-членами в достижении согласия по созданию единообразных систем».

Новые правила должны быть также одобрены Европейским парламентом, который может попросить внести в них некоторые изменения. Еврокомиссия пытается привести в действие Пакт о миграции и убежища до европейских выборов в июне следующего года.