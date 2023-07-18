Евродепутаты критикуют соглашение с "жестоким диктатором" Туниса

Соглашение с Тунисом о регулировании миграции подверглось критике в Европарламенте. В Комитет по гражданским свободам была вызвана для объяснений еврокомиссар по внутренним делам.

Меморандум о взаимопонимании, подписанный на днях Евросоюзом и Тунисом с целью регулирования миграции, получил холодный приём в Европарламенте. В комитет по гражданским свободам была вызвана для объяснений еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон. Депутаты подвергли критике сам факт заключения политического соглашения с руководством североафриканской страны, обвиняемым в нарушении прав человека, подавлении демократии и нападениях на мигрантов.

Либеральный евродепутат из Нидерландов София ин 'т Велд:

"Совершенно очевидно, что президент Туниса не соблюдает основные права. И мы не думаем, что Еврокомиссия может, скажем так, заставить его делать это".

Немецкий "зелёный" Эрик Марквардт:

Мы видим ситуацию в Ливии, где местная береговая охрана, которой мы платим, обвиняется в участии в незаконной перевозке людей. Получается, что мы содержим ливийских контрабандистов. Думаю, мы должны извлечь уроки из этих ситуаций, а не создавать их снова и снова".

Многим в Европарпламенте не понравилось то, что сделку с руководством Туниса от имени всего ЕС заключили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Нидерландов Марка Рютте и глава правительства Италии Джорджа Мелони. Это трио политиков назвали себе "КомандаЕвропа", не обладая, по мнению некоторых законодателей, мандатом на это.

Левый депутат из Швеции Малин Бьорк:

"Но кто они такие? Это уходящий в отставку премьер, правый националист из Италии, а из Брюсселя только председатель Еврокомиссии. Так не должны заключаться международные договоры, и приниматься важные политические решения".

Еврокомиссар Юханссон попыталась оправдать политического соглашение с Тунисом, утверждая, что сотрудничество с такими третьими странами имеет решающее значение для управления миграцией:

«Я не согласна с утверждением, что Тунис нас шантажирует. Думаю, что у нас с ним хорошее сотрудничество. Важно укреплять это сотрудничество и больше поддерживать Тунис, что и является целью этого Меморандума, особенно в отношении миграции».

Юханссон сообщила, что в этом году из Туниса отправились в Европу за убежищем по "смертельно опасному маршруту" 45 тыс человек, из которых только 5 тыс были гражданами этой страны, что превращает её из страны происхождения в страну транзита.

На обсуждение Меморандума в Европарламенте не явился ни один депутат от правых партий, а из присутствовавших никто не выступил в его защиту.