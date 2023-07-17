"Зелёная" энергетика: на Сицилии тестируют микросети на основе блокчейн-технологий

Блокчейн – не только основа для выпуска криптовалют, он также помогает управлять возобновляемыми источниками энергии. Создатели модели BloRin намерены наладить совместное производство, использование и продажу солнечной энергии.

Два небольших сицилийских острова – Лампедуза и Фавиньяна – участвуют в инновационном проекте: здесь создаются энергетические микросети на основе возобновляемых источников энергии и технологии блокчейн.

Винченцо Теннерелло живёт на популярной у туристов Фавиньяне. Он не только потребляет, но и производит энергию благодаря BloRin – защищённой системе передачи данных между пользователями без посредников, как в случае с криптовалютой.

"Я – часть блокчейна, – говорит сицилиец, – я могу отдавать в сеть излишки энергии, которую я произвожу благодаря фотоэлектрическим панелям, а могу поделиться с соседом или другими участниками системы. От этого выигрывают все. Чем больше нас, тем больше мы экономим".

Фавиньяна стала микролабораторией для тестирования модели BloRin по производству, совместному использованию и продаже солнечной энергии. Пятнадцать частных лиц согласились испытать эту модель, разработанную в 2017 году.

Над созданием BloRin трудилась группа исследователей из университета Палермо. Элеонора Рива, руководитель проекта, показала нам прототип, на основе которого был спроектирован счётчик электроэнергии. От потребления до координации с дистрибьютерами энергии, как и в блокчейне, модель гарантирует мгновенную прозрачность всех процессов.

"BloRin – это система управления энергопотреблением, – поясняет она. – Она измеряет объём электроэнергии, который поступает в домовладение, а также объём электроэнергии, которая передаётся обратно в сеть. Все эти замеры затем записываются на блокчейн-платформу для регистрации и сертификации".

Общий бюджет проекта Blorin составляет почти 2 млн. евро. Более 86% финансирования поступает из европейских фондов. Остальное предоставили 4 энергетические компании, участвующие в проекте, – SEA, Selis, Exalto и Regalgrid.

Благодаря приложению пользователи BloRin в режиме реального времени знают, сколько энергии вырабатывается и сколько требуется сети. И порой сеть нуждается в их помощи.

"В некоторых случаях энергия должна поступать не от сети к дому или электрокару, а наоборот. Речь идёт об очень коротких отрезках времени, люди, конечно, не привыкли "возвращать" энергию. Для этого нам нужны двунаправленные зарядные модули", – говорит Пьерлуиджи Галло, доцент кафедры информатики Университета Палермо.

Из-за формы острова Фавиньяну называют "бабочкой, сидящей на волнах" – сегодня она, как и Лампедуза, расправляет крылья на пути к самообеспечению "зелёной" энергией.