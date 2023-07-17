Евросоюз сулит Латинской Америке 45 млрд евро инвестиций

Евросоюз намерен вкладывать свои капиталы в такие секторы латиноамериканской экономики, как "зелёная энергетика". Это призвано, среди прочего, стать противовесом китайскому влиянию в регионе

Латинская Америка получит инвестиций на 45 млрд евро. Об этом объявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе встречи представителей деловых кругов от обеих сторон Атлантики и в преддверии брюссельского саммита Евросоюз-Латинская Америка. ЕС намерен вкладывать свои капиталы в конкретные секторы, такие как "зелёная энергетика", что призвано стать противовесом, среди прочего, китайскому влиянию в регионе. Другая причина в том, что Европа нуждается в сырье, а на Южную Америку приходится 85% мировых запасов лития, помимо другого редкого сырья.

Фон дер Ляйен:

«Сегодня мы хотим обсудить, как ещё лучше соединить наших людей и наш бизнес, как снизить риски, укрепить и диверсифицировать наши цепочки поставок, а также как модернизировать нашу экономику таким образом, чтобы уменьшить неравенство и принести пользу всем. Всё это достижимо, если будет заключено__и реализовано__соглашение между ЕС и МЕРКОСУР. А мы стремимся преодолеть любые оставшиеся разногласия как можно скорее».

В блок МЕРКОСУР входит Бразилия. Её президент продемонстрировал готовность руководства своей страны работать над ратификацией торговой сделки с ЕС. Он также ответил на требование Евросоюза о подготовке дополнительного документа с высокими экологическими критериями с целью прекращения вырубки лесов в бассейне Амазонки. Луис Инасиу Лула да Силва считает такое требование неразумным, поскольку от этого пострадало бы местное население.

Лула да Силва:

«Все знают, что Бразилия внесёт свой вклад в решение проблемы климата. Мы взяли на себя обязательство прекратить вырубку лесов в Амазонии к 2030 году. Но в ходе нынешних дебатов мы призываем Еврокомиссия понять, что 50 млн жителей южноамериканской Амазонии нуждаются в приличных и достойных условиях для своего выживания".

В стремлении развивать торгово-экономическое сотрудничество с Латинской Америкой Евросоюз руководствуется, помимо экологических соображений, интересами своего сельского хозяйства. Такие страны, как Франция и Австрия, не хотят, чтобы их рынки наводнила дешевая латиноамериканская продукция сомнительного качества.