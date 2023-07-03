Страны Меркосур обсуждают торговлю с ЕС

Euronews

В Южной Америке надеются, что под руководством Испании ЕС пойдёт на компромисс

В аргентинском Пуэрто-Игаусу лидеры стран Меркосур обсуждают будущее отношений с Евросоюзом. Экономический блок, в который входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай, пытается достичь компромисса с Брюсселем.

Принципиальное соглашение о создании межконтинентальной зоны свободной торговли было достигнуто ещё в 2019 году, но пока не ратифицировано. Практически сразу процесс забуксовал из-за претензий Европы к ситуции с защитой окружающей среды в Латинской Америке. Самой суровой критике подверглась Бразилия — за уничтожение лесов Амазонии. И именно к этой стране переходит председательство в блоке Меркосур на этом саммите.

А в понедельник председателем ЕС стала Испания — и в Латинской Америке считают, что это даёт прекрасную возможность наконец договориться со Старым светом.

Четыре страны Меркосур уже представляют собой рынок, насчитывающий 260 миллионов потребителей; при этом блок ведёт переговоры о присоединении с ещё несколькими странами Центральной и Южной Америки.