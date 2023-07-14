Программа "О положении Союза": Эрдоган поддержал вступление Швеции в НАТО. В Европарламенте с трудом одобрен Закон о восстановлении природы. Центробанки вынуждены подавлять активность и инвестиции. Запись в дневнике войны

Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "Наша картина недели: рукопожатие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и шведского премьер-министра Ульфа Кристерссона - с улыбающимся Йенсом Столтенбергом в качестве свидетеля - закрепляет вступление Швеции в НАТО. Момент, которого западный альянс ждал месяцами, и который мы предвидели в этой программе неделю назад.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг:

«Это исторический день, потому что мы получили от Турции чёткое обязательство представить ратификационные документы Великому национальному собранию и работать в тесном контакте с Собранием для обеспечения ратификации».

Уступки Эрдогану

Соглашение было достигнуто несколько неожиданно, так как переменчивый президент Турции объявил накануне, что он поддержит кандидатуру Швеции в НАТО, только если Евросоюз возобновит давние переговоры с Анкарой о членстве, что, видимо, невыполнимо.

В конце концов, Эрдоган поддержал шведскую заявку после того, как ему обещали выполнение других ключевых условий, которые варьировались от продажи американских истребителей F-16 до безвизового въезда в Шенгенскую зону.

Вздох облегчения в Брюсселе… И не единственный.

Председатель Европарламента Роберта Метсола:

_«Поимённое голосование по предложению Еврокомиссии.Голосование открыто… Голосование закрыто… Предложение принято.» _

После нескольких месяцев ожесточенных дебатов Европарламент с трудом принял Закон о восстановлении природы - основной столп «Зелёной сделки».

Хотя детали ещё предстоит согласовать со странами-членами, закон предусматривает меры по возвращению в естественное состояние 20% суши и моря ЕС к концу этого десятилетия и всех деградировавших экосистем к середине века.

Восстановление природы чревато инфляцией

Возглавляла оппозицию правоцентристская Европейская народная партия на том основании, что Закон о восстановлении природы может подорвать продовольственную безопасность и спровоцировать инфляцию.

Сторонники закона обвинили их в запугивании граждан в преддверии европейских выборов в следующем году. Возникает вопрос: можно ли сыграть на страхе людей перед инфляцией, чтобы выиграть этот спор? Ответ: только в том случае, если экономическая среда останется нестабильной, а инфляция высокой, что, похоже, так и есть.

Ко мне присоединяется Анн-Катрин Питерсен, старший инвестиционный стратег и директор института BlackRock.

Гробе: Вы только что опубликовали свой прогноз за половину 2023 года с новыми тенденциями, формирующими среду для инвесторов. Позвольте мне начать с инфляции, о которой люди беспокоятся больше всего. Придется ли нам жить с высокими ценами в обозримом будущем?

Питерсен: Реальность такова, что инфляция снизилась из-за снижения цен на энергию. Это облегчение для частных домовладений и фирм в Европе. Тем не менее, есть ряд негативных факторов, например дефицит на рынке труда - безработица в зоне евро всё ещё близка к многолетнему минимуму. Это означают более высокие заработные платы и продолжающийся рост стоимости жизни. Короче говоря, мы можем столкнуться с упрямой инфляцией.

Центробанки подавляют активность

Гробе: Несмотря на серию повышений процентных ставок, центральным банкам трудно побороть инфляцию. Есть ли у них ещё адекватный набор инструментов, чтобы справиться с этой ситуацией?

Питерсен: Центральные банки вынуждены идти на трудные компромиссы. И вот в чём основная трудность. Инфляция повышается не потому, что спрос особенно высок, а потому, что предложение в экономике, включая предложение рабочей силы, исключительно низкое. Соответственно, у центробанков нет другого инструмента, кроме подавления активности, подавления спроса, подавления потребления и инвестиций, чтобы укротить инфляцию.

Гробе: В этом году фондовые рынки показали себя довольно хорошо. Что вы думаете об этом?

Питерсен: На самом деле, это была интересная среда. Если посмотреть исключительно на макроэкономические факторы для рынков — а именно, замедление роста и всё ещё высокую инфляцию, то центральные банки, которые сохраняют высокие ставки, - это неблагоприятная среда для рискованных активов, таких как акционерные капиталы. Мы наблюдаем сравнительно новые тенденции, например, надежды, связанные с искусственным интеллектом. Именно они больше стимулировали прибыль на рынках, чем рост, инфляция и среда центробанков.

Гробе: И, наконец, учитывая геополитическую напряженность, Европа сейчас стремится к большей самодостаточности в таких областях, как технологии и энергетика. Насколько это важно для инвесторов?

Питерсен: Это очень важная тема для инвесторов. Это одна из мегасил, таких как изменение ландшафтов глобальной торговли, а также зелёный переход и гонка за чистую энергию. Эти две мегасилы актуальны, они предлагают возможности для инвесторов, но, конечно же, и для самой Европы, потому что Европа является экспортно-ориентированным регионом.

Запись в дневнике войны

Конечно, во многом экономическая ситуация будет зависеть от того, как будет развиваться война в Украине в ближайшие месяцы, а пока конца этому конфликту не видно.

Это была довольно спокойная неделя на фронтах, но не без пугающих моментов.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сделала видеозапись, на которой пожарные тушили пламя в Донецкой области, когда они попали под вражеский обстрел.

Это вызвало немедленную панику. Было видно, как люди ищут укрытия в своей пожарной машине, прежде чем быстро уехать. По данным украинских властей, никто не пострадал.

Просто очередная запись в дневнике войны…"