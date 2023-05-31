Что мешает вступлению Швеции в НАТО?

Угрозы безопасности и риски, связанные с полномасштабным вторжением России в Украину, вынудили Финляндию и Швецию подать заявки на членство в НАТО. Они собирались пройти этот процесс вместе. Но 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом альянса, а Швеция всё ещё ждет. В чём задержка?

Почему Швеция подала заявку в НАТО

С началом войны России в Украине угрозы и риски для безопасности других европейских стран возросли. 18 мая 2022 года Швеция вместе с Финляндией подала заявку на членство в НАТО.

Парламент Швеции голосует за членство страны в НАТО в Стокгольме 22 марта 2023 года. ANDERS WIKLUND/AFP

С середины 90-х годов обе страны уже участвовали в натовской программе "Партнерство ради мира" и поддерживали тесные связи с Альянсом. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг называл эти две страны наиболее близкими к блоку.

Препятствия на пути вступления

На саммите НАТО в Мадриде 28-30 июня 2022 года члены альянса почти единогласно высказались за принятие Швеции и Финляндии. Лишь Венгрия высказала опасения по поводу того, что это спровоцирует Россию, но препятствовать такому решению не стала, хотя пока и не ратифицировала его.

Единственной страной, высказавшейся против вступления Швеции и Финляндии, стала Турция. Её представители заявили, что эти страны укрывает боевиков организаций, которые Анкара считает террористическими (такие как РПК, PYD, YPG и движение Гюлена) и потребовали их экстрадиции. Другим условием, которое Анкара выдвинула Стокгольму, стало снятие оружейного эмбарго против Турции, которое власти королевства ввели после турецкой военной операции на севере Сирии.

29 июня 2022 года в Мадриде был подписан трехсторонний меморандум между Швецией, Финляндией и Турцией. Он предусматривает создание "Постоянного совместного механизма" между Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки. По этому документу Швеция и Финляндия обязались вести более эффективную борьбу с терроризмом, и передать Турции требуемых ею курдских активистов.

"Если мы примем во внимание только это соглашение, Швеция выполнила свою часть работы, — считает Штефен Хедлунд, исследователь из Университета Упсалы. - Именно это повторяет генеральный секретарь Альянса господин Столтенберг при каждой возможности: "Швеция готова войти в связи с этим соглашением". Но, конечно, господин Эрдоган играет в свою игру".

Как ответила на требования Турции Швеция

После выборов 11 сентября 2022 года власть в Швеции перешла от социал-демократов к коалиционному правительству консервативных партий. 30 сентября новое правительство сняло оружейное эмбарго в отношении Турции и приняло новый закон о борьбе с терроризмом.

В начале октября того же года представители министерств юстиции Швеции и Турции провели совещание по вопросу выдачи требуемых Анкарой лиц. А новый шведский премьер-министр Ульф Кристерссон направил письмо турецкому президенту, в котором говорилось, что Стокгольм готов к сотрудничеству в том формате, которого желает Анкара.

Но в начале 2023 года между Анкарой и Стокгольмом разгорелся скандал из-за сожжения Корана возле турецкого посольства в Швеции датским радикалом.

Сожжение Корана датским радикалом Расмусом Палуданом у турецкого посольство в Стокгольме AFP

В то же время сторонники Рабочей партии Курдистана (РПК) вышли на улицы шведской столицы, протестуя против политики Турции.

Анкара заявила, что после таких антитурецких акций шведы могут не рассчитывать на её поддержку.

Демонстранты перед посольством Швеции в Анкаре, протестующие против сожжения Корана, 21 января 2023 года. ADEM ALTAN/AFP or licensors

Как обстоят дела сейчас

Протоколы о членстве Швеции и Финляндии в НАТО были подписаны 5 июля 2022 года. Финляндия присоединилась к Альянсу 4 апреля 2023 года. К этому времени вступление Швеции ратифицировали все страны-участницы, кроме Турции и Венгрии.

28 мая в Турции состоялся второй тур президентских выборов, которые вновь выиграл Реджеп Тайип Эрдоган. В преддверии голосования эксперты и аналитики рассуждали о том, будет ли проще Швеции договориться с новыми властями в случае его поражения.

Считалось, что оппозиции будет проще одобрить заявку Стокгольма, так как у неё нет жестких требований о незамедлительной выдаче всех политэмигрантов.

С другой стороны, высказывалось мнение и о том, что такая позиция - часть предвыборной кампании Эрдогана. Оставшись на своём посту, он может пойти на уступки в случае получения преференций в военном, политическом или экономическом плане.

По мнению некоторых наблюдателей, разблокировать ситуацию может не столько сама Швеция, сколько Соединённые штиаты. При условии, что они сделают шаг навстречу президенту Эрогану, переизбранному главой государства.

Серхат Гювенч, преподаватель международных отношений Университета Кадир Хас в Стамбуле, говорит:

"Суть проблемы, вероятно, в сделке по F-16. Вы знаете, это вопрос о передаче или продаже Турции F-16, модернизационных самолетов. В этом суть проблемы, если вы спросите меня. Если в этой области будут подвижки, то остальное будет решаться относительно легко и гладко".

В кулуарах встречи министров иностранных дел стран НАТО в Осло в среду генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг выразил надежду на то, что Швеция вступит в блок до Вильнюсского саммита, запланированного на 11 и 12 июля.