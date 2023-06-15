Оружейная сделка между США и Венгрией приостановлена, так как Орбан блокирует членство Швеции в НАТО

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И один в поле воин: американский сенатор оставит Венгрию без нового оружия

Американский сенатор блокирует закупку Венгрией оружия у США из-за отказа Орбана разрешить вступление Швеции в НАТО.

Джим Риш из Айдахо - главный республиканец в сенатском комитете по международным отношениям, который рассматривает крупные сделки по продаже оружия за рубеж, прежде чем они будут одобрены. Его старшинство дает ему прерогативу блокировать сделки в одностороннем порядке.

В своем заявлении Риш сказал, что его шаг стал прямым ответом на отказ Венгрии разрешить вступление Швеции в НАТО, которое требует одобрения членов альянса.

"Уже некоторое время я напрямую выражал свою озабоченность венгерскому правительству по поводу его отказа продвигать голосование за вступление Швеции в НАТО, - сказал он Washington Post. - Из-за того, что сейчас уже июнь, а дело все еще не сделано, я решил, что продажа нового американского военного оборудования Венгрии будет приостановлена".

По оценкам СМИ, сумма сделки составляет 735 миллионов долларов (около 683 миллионов евро). В рамках соглашения Венгрия должна была получить 24 батареи ракетных установок HIMARS, а также более 100 ракет и капсул с сопутствующими деталями.

Другие члены НАТО разочарованы, а некоторые недоумевают, почему именно Венгрия препятствует вступлению Швеции.

Некоторые члены венгерского правительства утверждают, что не держат зла на Швецию за то, что она ранее критиковала откат Будапешта от демократии.

Что касается все более авторитарного премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, то он давно стремится поддерживать хорошие отношения с Турцией, которая препятствует процессу вступления Швеции в НАТО из-за того, что страна укрывает людей, которых турецкое правительство называет разыскиваемыми курдскими боевиками.

Вместе с тем и Турция, и Венгрия проголосовали за вступление в НАТО Финляндии, что стало существенным изменением в альянсе и серьезным ударом в ответ на вторжение России в Украину.