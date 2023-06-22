Одежда жертвы изнасилования свидетельствует о его внезапности

То, что было на женщине в момент сексуального нападения, часто показывает его жестокость и неспровоцированность

Каждая третья в мире женщина когда-то подверглась сексуальному насилию. Желая свести количество этих жертв к нулю, ООН устроила в Брюсселе выставку под названием "Во что ты тогда была одета?" В экспозиции - платья, которые носили жертвы нападений, а также такие предметы, как подгузники и полотенца.

Координатор программы ООН Spotlight Нахла Вальи:

"Не имеет значения, во что была одета женщина или девушка. Её силой принуждали к тому, чего она не хотела. В конце концов, изнасилование - это неспровоцированное преступление. Эти наряды усиливают эмоциональный эффект от рассказов пострадавших и доказывают, что нападения на них были неожиданными. Представленные здесь простые предметы одежды и гигиены, а также больничные халаты и детские игрушки показывают, что изнасилование было внезапным, жестоким и без согласия одной из сторон. Такие преступления нам необходимо предотвращать".

Евросоюз выделил 500 млн евро на поддержку Spotlight. Так называется инициатива ООН по борьбе с изнасилованиями.

"Мы доказали действенность такого подхода. Нам нужно, чтобы нас поддержали другие люди и организации. Мы надеемся на увеличение объёма финансирования с 500 млн евро до 1 млрд евро. Наша инициатива должна охватить все страны, потому что такому обращению подвергаются женщины во всем мире".

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