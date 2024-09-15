Я/Мы – Жизель Пелико. Акции в поддержку женщины, которую годами насиловали муж и десятки незнакомцев

By Euronews

Более 50 мужчин проходят по делу о серии сексуальных преступлений, потрясших Францию: муж Жизель Пелико погружал её в бессознательное состояние с помощью анксиолитиков и позволял незнакомцам насиловать её. Женщина посчитала, что судебный процесс не должен проходить за закрытыми дверями.

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"Спасибо за смелость", "Стыдиться должны не жертвы, стыдиться должны насильники" – под такими лозунгами прошли уличные акции в поддержку 72-летней Жизель Пелико, ставшей символом борьбы с сексуальными преступлениями во Франции.

Бывший муж женщины, Доминик Пелико, в течение десяти лет накачивал её наркотиками и позволял незнакомцам, найденным в Интернете, насиловать ее.

По данным префектуры полиции, 3500 человек собрались в субботу днём на площади Республики в Париже, чтобы выразить своё восхищение мужеством Жизель Пелико, которая настояла на том, чтобы судебный процесс проходил публично.

Демонстрации также состоялись в Марселе, Бордо, Страсбурге, Нанте и Ренне.

Жизель Пелико выступила перед журналистами, покидая здание суда в Авиньоне, 5 сентября 2024 года. Lewis Joly/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Жизель Пелико позволила журналистам опубликовать её полное имя, а суду – продемонстрировать видеозаписи, сделанные её мужем, когда её, погружённую в бессознательное состояние, насиловали незнакомцы. По её словам, это решение было принято в знак солидарности с другими жертвами насильников.

Судебный процесс проливает свет на понятие "химического подчинения" в делах о сексуальных преступлениях.

В общей сложности обвинения предъявлены 51 предполагаемым насильникам, включая бывшего супруга и организатора преступной "сети". Отмечается, что 35 из них отрицают, что речь шла об изнасилованиях, утверждая, что спящая жертва могла дать свое согласие.

Несмотря на то, что во Франции прошло несколько волн #Metoo, в ходе которых известные женщины публично рассказали о травмах, которые они пережили после многих лет сексуального насилия, участники уличных акций, многие из которых представляю феминистские организации, утверждают, что большая часть преступлений остаётся безнаказанной.

5 сентября Пелико впервые рассказала на публике о том, что ей пришлось пережить с тех пор, как четыре года назад полицейские вызвали её в комиссариат, чтобы рассказать о немыслимом.

Спокойным и чётким голосом она рассказала об ужасе, который испытала, узнав, что её бывший супруг усыплял её и приводил в их дом в Провансе не менее 72 незнакомцев, чтобы они могли насиловать её.

В тот момент для меня всё рухнуло Жизель Пелико

В открытом письме, опубликованном в главной французской газете "Монд", журналистка, писательница и активистка Элен Девинк поблагодарила Пелико за её храбрость и выразила чувства многих других французов.

"Вы вошли в нашу жизнь, как в Авиньонский суд, через парадную дверь", – написала Девинк, одна из участниц французского движения #MeToo.

"Не только с тобой, Жизель, они обращались как с вещью. Они говорили нам, всем женщинам, как мы ничтожны. Ваша сила возвращает нашу. Спасибо вам за этот огромный дар", – подытожила автор письма.

Митинг в поддержку 72-летней Жизель Пелико, которая, как утверждается, которая годами подвергалась сексуальному насилию и "химическому подчинению", 14 сентября 2024 года. Michel Euler/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

На следующей неделе Жизель Пелико предстоит преодолеть ещё одно испытание: предстать перед мужчиной, с которым она прожила более 50 лет, и отцом их троих детей. Её адвокат заявил, что она намерена присутствовать на заседании.

Доминик Пелико, ранее признался следователям в содеянном. Однако его показания будет иметь решающее значение для коллегии судей, которые будут принимать решение о судьбе 50 других мужчин, обвиняемых в изнасиловании.

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Пелико, которому сейчас 71 год, и 50 другим обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы в случае вынесения обвинительного приговора.

"Мы должны донести до людей, прежде всего, мысль о том, что "нет" означает "нет", и что это больше не останется безнаказанным", – говорит Люсия, одна из участниц парижской акции.