ЕС защищает экономическую безопасность в соревновании с КНР и США

Глава Еврокомиссии представила стратегию экономической безопасности ЕС. Урсула фон дер Ляйен высказалась за усиление государственного контроля над инвестициями и технологиями

Председатель Еврокомиссии представила во вторник стратегию экономической безопасности Евросоюза, которой может угрожать быстро крепнущий Китай. Не упоминая Пекин напрямую, Урсула фон дер Ляйен выразила мнение, что Брюссель должен больше влиять на то, как европейские компании осуществляют инвестиции и торговлю в критически важных отраслях на мировом рынке:

«С точки зрения экономической безопасности мы рассматриваем небольшой, ограниченный набор передовых технологий. Мы не должны допустить, чтобы они усиливали военный потенциал некоторых стран, вызывающих тревогу. Такова, по сути, философия, стоящая за этим».

Еврокомиссия предлагает усилить контроль за внешнеэкономической деятельностью по трем направлениям:

- Проверка входящих инвестиций для критически важных компаний;

- Проверка исходящих инвестиций на наличие передовых технологий;

- Экспортный контроль критически важных технологий.

Брюссель считает, что высокотехнологичные компании стран ЕС подрывают союзную безопасность, когда делятся слишком многими инновациями и ноу-хау с такими странами, как КНР. Последствием применения новой стратегии Еврокомиссии может стать запрет на инвестиции, которые она считает слишком рискованными.

Старший научный сотрудник Европейского центра международных отношений Тобаес Герке надеется, что ЕС будет вести решительную борьбу с КНР и США за место на мировом рынке:

"Я думаю, что это не столько протекционистское, сколько реалистичное поведение. Оно реалистично в отношении того, как Китай и Соединённые Штаты определяют стратегию своего развития, в каких технологиях она хотят лидеровать, в каких цепочках поставок они хотят доминировать. Если это удастся китайцам и американцам, то мы вскоре натолкнёмся на их монопольные позиции в определенных технологиях. Тогда Европу могут выкинуть из некоторых логистических цепочек и отстранить от инноваций. Я думаю, что это представляет реальную угрозу нашей безопасности, которую мы должны устранить с помощью наших собственных инструментов безопасности».

По рекомендации Еврокомиссии национальные правительства приступили к разработке своих правил экспортного контроля. Некоторые из них опасаются сделать его слишком жёстким и подорвать принципы свободной торговли. Другие предостерегают от чрезмерного вмешательства государства в международное сотрудничество, что могло бы нарушить работу рыночных механизмов. Но Еврокомиссия теперь больше настроена на такую интервенцию, которую она успешно проводила для поддержки бизнеса во время пандемии.

Теперь эта тема будет обсуждаться лидерами ЕС на саммите в Брюсселе в конце июня.