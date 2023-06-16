Слежка за европейцами может быть санкционированной

Программа "О положении Союза": У берегов Греции затонуло судно с мигрантами. Как уменьшить стремление людей в Европу? Легальные шпионские программы. Споры о восстановления природы

Программу "О положении Союза" ведёт Эфи Кутсокоста: "Ещё одно трагическое кораблекрушение в Средиземном море стало главной европейской новостью на этой неделе и вызвало недовольство миграционной политикой ЕС или... её отсутствием. Десятки мигрантов погибли, ещё сотни пропали без вести после того, как их перегруженное судно перевернулось и затонуло в открытом море у побережья Греции. Это стало одной из самых гибельных морских катастроф в Европе за последние годы.

Специальный посланник Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Западном и Центральном Средиземноморье написал в Twitter, что «этот корабль был непригоден для плавания, и что бы ни говорили некоторые люди на его борту, этого бедствия бесспорно можно было избежать».

В целом, Международная организация по миграции насчитала более 27 тыс пропавших без вести в Средиземноморье с 2014 года.

Всё это происходит через неделю после того, как блок отпраздновал то, что он назвал "исторической миграционной сделкой". Это соглашение в основном сосредоточено на защите границ и переводе процесса предоставления убежища за пределы ЕС, а не на обязательной солидарности, которой прифронтовые государства добивались годами.

Уменьшить стремление людей в Европу

Еврокомиссар по миграции Илва Юханссон заявила Euronews, что ЕС готов сотрудничать со странами Африки и Ближнего Востока, несмотря на предупреждения об их недемократических режимах:

«Нам нужно с ними сотрудничать при том, что действующего законодательства недостаточно. Абсолютно необходимо работать с Северной Африкой и другими третьими странами, чтобы предотвращать эти опасные, смертельные путешествия задолго до их начала».

Правозащитные группы, со своей стороны, говорят, что ЕС поручает спасение мигрантов ливийской береговой охране, которая возвращает их в ужасные лагеря, где многие подвергаются избиениям, изнасилованию и другим видам жестокого обращения.

Между тем, в Европейском парламенте на этой неделе был одобрен окончательный доклад комитета Pega, который почти год расследовал злоупотребление в ЕС шпионским программным обеспечением. Евродепутаты хотят, чтобы правила разрешали использование для слежки таких программ, как Pegasus или Predator, но только при соблюдении строгих условий, тщательном расследовании предполагаемых нарушений и помощи людям, против которых они применялись.

Легальные шпионские программы

Незаконные случаи использования шпионских программ были выявлены в Польше, Венгрии, Греции и Испании, что вызывает обеспокоенность по поводу прав на неприкосновенность частной жизни и свободы прессы.

Докладчик по теме Pega Софи ин 'т Велд в интервью корреспонденту Euronews Шандору Жирошу в Страсбурге рассказала о выводах Комитета, рисках для европейской демократии и, что не менее важно, о связи с нашумевшим коррупционным скандалом в Европейском парламенте.

Жирош: Работа комитета Pega скоро подходит к концу. Как, по вашему мнению, этот вопрос повлиял на демократию и верховенство права в Европе?

Ин 'т Велд: Правительства используют шпионское ПО как инструмент для удержания власти. Они используют его против оппонентов и критиков, таких как оппозиционные партии, объективные журналисты, независимые надзорные органы, адвокаты, - то есть против всех, кто создаёт проблемы и неприятности для партии у власти. Мы всегда думали, что проблематичными являются диктатуры в отсталых третьих странах за пределами Евросоюза. Но и в ЕС имеются правительства, которые действуют сомнительными методами или ещё не взяли их на вооружение, но испытывают искушение сделать это в условиях неадекватного и недостаточного регулирования.

Жирош: Каковы рекомендации комитета для стран-членов и институтов ЕС?

Ин 'т Велд: Когда дело доходит до использования шпионских программ, мы хотим иметь очень строгие рамки и условия, например, должно быть судебное разрешение. Должен быть независимый надзор. Нужно уведомлять людей о применения этого против них. Должны быть ограничения во времени и т.д. Мы также призываем к более чёткому определению понятия национальной безопасности, потому что сейчас нет такого определения. А если нет определения, то национальная безопасность - это своего рода фиговый листок для всего, что правительство хочет сделать и хочет скрыть. Тогда у нас есть проблема.

Жирош: Бывший вице-спикер Ева Кайли заявила, что за ней следят из-за её работы в комитете Pega. Что вы думаете об этом утверждении?

Ин 'т Велд:Ну, я думаю, что у неё очень живое воображение. Послушайте, почти вся работа, которую мы делали, была публичной. Мы не заинтересованы в том, чтобы что-то скрывать. Мы заинтересованы в том, чтобы сделать это публичным. Вся информация, которую мы использовали, находится в открытом доступе. Кайли рассказывает о своей работе в Pega, но она не так уж много там успела сделать. Когда наш доклад вчерне был готов, и работа по нему вот-вот должна была начаться, а это было в ноябре, вскоре после этого её арестовали. Так что, знаете, я не думаю, что это правда.

Спорыо восстановления природы

На этой неделе напряженность в Европейском парламенте в Страсбурге достигла апогея, что видно по лицам депутатов. Споры ведутся вокруг так называемого "Закона о восстановлении природы", законодательного акта, направленного на возвращение в естественное состояние среды обитания и видов, которые деградировали в результате деятельности человека и изменения климата.

Вот уже несколько недель Европейская народная партия при поддержке крайне правых ведет кампанию за полный отказ от компромисса, который был на столе, заявляя, среди прочего, что он заставит фермеров покинуть некоторые из своих полей.

Правоцентрист из Германии Кристина Шнайдер:

«Такими были бы последствия этого очень плохо сделанного закона. В течение последних девяти месяцев мы говорили, что предложение Еврокомиссии не сулит ничего хорошего".

Однако спорный законопроект удалось сохранить от отклонения. Он будет вынесен на окончательное голосование 27 июня.

Социал-демократ из Испании Сезар Луэна:

«Я думаю, что природа не виновата в этой борьбе, которую Европейская народная партия ведёт с Еврокомиссией в рамках своей предвыборной стратегии. Законопроект ещё жив, и я думаю, что это хорошо».

Это означает, что прогрессивные партии спасли «Зелёную сделку" стран ЕС, которую глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сравнила однажды по значению с "высадкой европейца на Луне".