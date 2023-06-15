Закон ЕС "О восстановлении природы" - в подвешенном состоянии

Европарламент не смог принять или отклонить проект закона "О восстановлении природы". Голосование его противников и сторонников - правых и левых - закончилось с ничейным счётом

44 за и 44 против. Таков результат голосования в четверг утром в Европарламенте по проекту предложенного Еврокомиссией Закона о восстановлении природы. В итоге 88 членов Комитета по окружающей среде решили не отклонять пока эту важную часть "Зелёного" соглашения стран Союза, которую резко критиковала крупнейшая парламенской фракция - Европейская народная партия.

Социал-демократ из Испании Сезар Луэнья, выступающий с докладами по этой теме, остался доволен:

«Я думаю, что природа не виновата в этой борьбе, которую Европейская народная партия ведёт с Еврокомиссией в рамках своей предвыборной стратегии. Законопроект ещё жив, и я думаю, что это хорошая новость».

Закон "О восстановлении природы" направлен на то, чтобы к 2030 году вернуть к своему естественному состоянию в Евросоюзе не менее 20% поверхности суши и моря, спасти и приумножить биоразнообразие, которому угрожают изменения климата. Он также предусматривает сокращение использования химических пестицидов на 50% к 2050 году. Но христианские демократы и другие правые евродепутаты указывают, что в результате придется сократить сельскохозяйственные угодия, собирать меньше урожаев, поставить под угрозу продовольственную безопасность и благосостояние фермеров.

«Такими были бы последствия этого очень плохо сделанного закона, - предупреждает правоцентрист из Германии Кристина Шнайдер. - В течение последних девяти месяцев мы говорили, что предложение Еврокомиссии не сулит ничего хорошего. И теперь усилия вице-председателя Тиммерманса [который курирует климатические вопросы], пропали зря, о чем и свидетельствует сегодняшнее голосование».

Такие аргументы были отвергнуты левыми евродепутатами, представителями экологических групп и других общественных организаций, которые днём устроили акцию протеста в Страсбурге перед зданием Европарламента. Они утверждали, что восстановление природы не влечет за собой создание охраняемых зон и прекращение там человеческой и экономической деятельности. Зато это может улучшить качество почвы, смягчить последствия экстремальных погодных явлений, укрепить здоровье людей, говорили демонстранты.

Следующее голосование в Комитете назначено на 27 июня, после чего судьбу законопроекта решит весь состав Европарламента на пленарном заседании.