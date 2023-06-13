В ходе всего латиноамеринского турне председатель Еврокомиссии сделала остановку в Аргентине. До этого Урсула фон дер Ляйен побывала в Бразилии

Председатель Еврокомиссии продолжает свою поездку по Латинской Америке с целью укрепления трансатлантического партнёрства. Учитывая изменения в геополитической обстановке, Евросоюз всё больше рассматривает континент как важного стратегического союзника. Во вторник Урсула фон дер Ляйен сделала остановку в ​​Буэнос-Айресе. Она и президент Аргентины Альберто Анхель Фернандес подписали меморандум о взаимопониманиии и более тесном сотрудничестве по добыче и обработке устойчивого сырья.

Ещё одна тема заокеанского визита главы Еврокомиссии - способствовать заключению давно откладывавшегося торгового соглашения между ЕС и странами общего рынка МЕРКОСУР. Выступая в понедельник вместе с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, фон дер Ляйен призвала все вовлеченные стороны ускорить плодотворные переговоры:

"Мы оба считаем, что сейчас самое время заключить соглашение между ЕС и МЕРКОСУР. У нас обоих есть амбиции сделать это как можно скорее, самое позднее - к концу года".

Соглашение между Евросоюзом и блоком, в который входят Бразилия, Аргентина, Уругвай и Парагвай, разрабатывалась более двух десятилетий.

В марте ЕС направил в МЕРКОСУР письмо с просьбой установить более строгие экологические требования для южноамериканских стран, чтобы европейцы охотнее ратифицировали сделку.

Но Лула да Силва выразил недовольство этими изменениями, вносимыми в последний момент. Президент Бразилии подозревает лидеров ЕС в намерении ввести против неё санкции:

«Предполагается, что между стратегическими партнёрами имеется взаимное доверие. А недоверие и санкции неуместны».

В мартовском письме санкции прямо не упоминаются, но предлагается сделать обязательными для Латинской Америки некоторые цели по защите окружающей среды, установленные Парижским соглашением по климатическим изменениям.

Как минимум три страны ЕС уже пригрозили не ратифицировать торговый договор без ужесточения экологических требований.

Директор Фонда Евросоюз-Латинская Америка Адриан Бонилья оптимистично смотрит на перспективы их сотрудничества:

«Нужно учесть, что товарооборот между ЕС и странами МЕРКОСУР увеличился за последние 20 лет даже без соглашения. Любую стратегическую трудность создаёт отсутствие политической воли».

Фон дер Ляйен продолжит свое путешествие по Латинской Америке, направляясь затем в Чили и Мексику. Что касается торгового соглашения ЕС-МЕРКОСУР, то участники переговоров должны встретиться в конце месяца. У европейцев имеются претензии, в частности, к производству говядины, из-за которого вырубаются амазонские леса.