Какое будущее у соглашения ЕС-Меркосур?

В Брюсселе с нетерпением ожидают результатов бразильских выборов. От того, кто станет хозяином президентского дворца, может зависеть будущее Договора о свободной торговле между Евросоюзом и Меркосур (объединением четырех стран Южной Америки). В июне 2019 года между сторонами было достигнуто принципиальное соглашение, но с тех пор окончательные тексты так и не были доработаны и ратифицированы.

На момент подписания торговое соглашение между ЕС и Меркосур считалось крупнейшим в мире. Меркосур - пятое по величине экономик объединение четырёх стран: Аргентины, Бразилии, Уругвая и Парагвая с годовым объемом производства 2,2 триллиона евро. Его население 260 миллионов человек. ЕС ежегодно экспортирует в Меркосур товаров на 45 миллиардов и услуг на 23 миллиарда евро. Более 855 000 рабочих мест в ЕС связаны с экспортом в Бразилию; более 60 000 компаний ЕС экспортируют продукцию в Меркосур.

Для вступления в силу необходимо, чтобы все страны-члены ЕС ратифицировали соглашение, чего пока не произошло. Под давлением Парижа Брюссель добивается гарантий, что леса Амазонки не будут уничтожены ради экспансии южноамериканских производителей зерна и скота.

Правительство Макрона занимает законную позицию против, теоретически из-за экологических проблем. Поэтому сейчас ведутся переговоры о дополнительных обязательствах, но как только эти экологические и дополнительные обязательства согласуют, больше не будет оправданий для оттягивания процесса ратификации. Франция не использовала сельскохозяйственные аргументы, чтобы предотвратить начало процесса ратификации Жорди Каньяс евродепутат от Испании

В ходе первого мандата Жаира Болсонару в Бразилии увеличился масштаб обезлесения, а также сократился бюджет федеральных агентств, занимающихся вопросами охраны окружающей среды.

В период с 2004 по 2012 годы произошло очень значительное сокращение вырубки лесов, примерно на 80%. Это показывает, что при наличии политической воли в Бразилии можно создать инфраструктуру по мониторингу, сдерживанию и ограничению вырубки лесов Энтони Перейра Латиноамериканский и Карибский центр Кимберли Грин

Соглашение с МЕРКОСУР устанавливает экологические рамки для всех подписавших сторон. Многие государства-члены Евросоюза так же далеки от поставленных целей по выбросам CO2, как и входящие в объединение страны Южной Америки.