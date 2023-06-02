Косоваров одолевают вечные балканские демоны

Программа «О положении Союза»: Расширение ЕС на Западные Балканы. НАТО призывает к деэскалации в Косове. Топор войны с сербами не зарыт. Предчувствие российско-украинской эскалации

Программу «О положении Союза» ведёт из Брюсселя Штефан Гробе:"Война в Украине напомнила восточноевропейцам о том, как грубо обращалась с ними Москва во время холодной войны, когда они были по её сторону от железного занавеса. Эти страны сегодня стремятся к членству в Европейском союзе. Бывшие советские республики Украина и Молдавия обе получили от ЕС статус кандидатов ровно год назад.

Но есть и Западные Балканы, где Москва хотела бы иметь больше влияния. Страны региона окружены территорией Евросоюза, но они чувствуют, что ЕС третирует их как непослушных детей и держит их на пороге долгие годы.

Расширение ЕС на Западные Балканы

В свете российской агрессии Брюссель на этой неделе предложил план по сближению Западных Балкан с европейской семьей.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:

"Мы наконец-то понимаем, что недостаточно просто ждать, пока наши друзья за пределами Союза сблизятся с нами. Недостаточно сказать, что дверь открыта. Мы также должны поступить ответственно и сами значительно приблизить к себе потенциальных членов нашего Союза".

Этот план позволит Западным Балканам больше равняться на единый рынок ЕС, облегчит экономическую интеграцию, ускорит судебную и антикоррупционную реформу, а также увеличит кандидатское финансирование.

Звучит неплохо. Но на этой неделе на регион снова напали его вечные демоны. Сербские протестующие столкнулись с миротворцами НАТО на севере Косова из-за косовских мэров-албанцев.

Призывы к деэскалации в Косове

Шокирующие сцены насилия напоминали телезрителям повсюду, что взаимная ненависть и обида продолжают вольготно жить там в головах людей. И это вызвало строгое предупреждение.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг:

_«Насилие отбрасывает Косово и весь регион_назад и ставит под угрозу евроатлантические устремления. И Приштина, и Белград должны предпринять конкретные шаги для деэскалации ситуации и воздержаться впредь от безответственного поведения».

За ситуацией на Балканах внимательно следит Драгош Тудораке из Румынии, член Комитета по иностранным делам Европарламента.

Гробе: Драгош, вы также являетесь членом делегации по связям ЕС с Косовым. В прошлом столкновения, подобные тем, что мы наблюдали на этой неделе, часто приводили к началу серьёзных вооруженных конфликтов в регионе. В этот раз всё по-другому?

Тудораче: Я, конечно, надеюсь, что всё будет по-другому, что здравый смысл восторжествует с обеих сторон, и что лидеры проявят мудрость, чего, к сожалению, мы не всегда видели за последние пару дней. Я думаю, что обе стороны должны очень серьёзно отнестись ко взятым на себя обязательствам. Я хочу увидеть очень чёткие сигналы от двух лидеров - Косова и Сербии - относительно движения к деэскалации.

Гробе: Президенты Косова и Сербии обвиняют друг друга в подливании масла в огонь и нагнетании напряженности – кто прав?

Тудораче: Я думаю, что они оба внесли в это свой вклад, и далеко но не позитивный. С одной стороны, было неразумное решение косоваров добиваться большего и заставить новоизбранных мэров пойти в муниципалитеты районов, где преобладает сербское население. Это неразумное решение косоваров получило справедливую международную оценку. С другой стороны, это риторика президента Вучича, которая, к сожалению, не нова.

Топор войны с сербами не зарыт

Гробе: Сербия получила официальный статус кандидата на вступление в ЕС в 2012 году, Косово является потенциальным кандидатом на вступление в ЕС. Тем не менее обе стороны, похоже, не желают или не могут зарыть топор войны. Совместимо ли это с общим будущим в Евросоюзе?

Тудораче: Конечно, нет. Единственное, чего мы хотим видеть от государств-членов, а также тех, кто стремится стать странами-кандидатами, - это прежде всего очень серьёзное понимание ценностей, лежащих в основе нашего Союза. Среди этих ценностей - терпимость и хорошее взаимопонимание с соседями, особенно в регионе, который за последние десятилетия столкнулся с насилием и межэтническими конфликтами. Я думаю, обе стороны обязаны понять, что значит быть членом Евросоюза, быть страной-кандидатом. ЕС ожидает, что они будут придерживался этих ценностей и отражать их в своем политическом поведении.

Гробе: Опасаетесь ли вы, что общественное мнение в ЕС настроится против стремления Сербии и Косова вступить в ЕС, если они не смогут нормализовать свои отношения?

Тудораче: Европейская общественность, безусловно, ожидает этого от всех этих стран и всех тех групп населения, которые стремятся вступить в клуб. Она хочет видеть высокий уровень приверженности общим целям и стремление разделять эти ценности. Но думаю, да, существует риск того, что гостеприимство и поддержка, которые общественность будет готова оказать Сербии и косоварам здесь, в ЕС, могут быть подорваны, если она не увидит этой общей веры и взаимопонимания.

Предчувствие российско-украинской эскалации

Ожесточенные столкновения в Косове были не единственной шокирующей новостью на этой неделе. Были также загадочные удары беспилотников по Москве, более чем в 800 км от границы с Украиной. Это не нанесло значительного ущерба, но вызвало большой переполох.

Нам не известно, кто несёт ответственность, но это не помешало России занять твёрдую позицию и пригрозить «жесточайшими ответными мерами». Украинцы сказали мало: только то, что они не имеют к этому прямого отношения.

Одно ясно: удары беспилотников привели войну прямо к порогу Путина.

Почему меня это не удивляет? Я как тот москвич, который сказал: «Это должно было случиться. Чего ещё они ожидали?» У меня есть предчувствие, что мы пока не видели полной эскалации войны - ещё нет"…