Россия обвинила Украину в атаке беспилотников в Москве

Euronews

В Киеве заявляют, что не имеют прямого отношения к налету дронов в российской столице.

Кремль рассматривает налет военных беспилотников на Москву в качестве ответа на российские атаки в Украине.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что несколько дней назад Россия нанесла удар по Штабу военной разведки Украины. Российские власти квалифицировали события в Москве как терроризм.

В Минобороны утверждают, что силы ПВО сбили восемь беспилотников, и эта атака не имела серьезных последствий. Ранее телеграмм-каналы насчитали 25 БПЛА.

Москвичи говорят о новых угрозах, с которыми они столкнулись:

"Не очень, конечно, приятно слышать то, что рядом с твоим домом летают боевые дроны. Но это очень тяжелая ситуация, на самом деле. Не хотелось бы, чтобы такое ощущал человек, чтобы в 07:00 тебя поднимали из дома и говорили, что эвакуация".

"Война есть война, поэтому тут надо трезво оценивать и понимать, кто с кем воюет и почему, вот и всё. А чего бояться-то? Того, чему быть, того не миновать. Тут надо понимать: мы можем выйти на улицу, завтра нас машина собьёт. Не надо нервничать, не надо нагнетать, пожалуйста, не надо нагнетать, всё хорошо!"

В Киеве заявили, что не имеют прямого отношения к налету беспилотников.

"Беспилотники протестуют, отказываясь атаковать мирных граждан Украины, и возвращаются со взрывным протестом к окопавшимся в Москве авторам российского «воздушного террора»... Даже искусственный интеллект уже умнее и дальновиднее военно-политического руководства Рф…", - написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что "читал и порадовался" новостям. Он назвал атаку "внутренними проблемами России", которые, по словам полковника, будут происходить все чаще и чаще.