Евросоюз призывает к срочной встрече лидеров Косова и Сербии

На призывы Брюсселя к деэскалации напряжённости Приштина и Белград не отвечают даже под угрозой потери возможности вскоре вступить в Евросоюз

Евросоюз призывает лидеров Косова и Сербии встретиться с глазу на глаз и обеспечить ослабление напряжённости между двумя сторонами. Но на призыв Брюсселя к диалогу Приштина и Белград не отвечают даже под угрозой потери возможности вскоре вступить в Евросоюз.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано:

"Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель, а также страны-члены ЕС ожидают более разумного отношения со стороны партнёров, которые стремятся вступить в Евросоюз. Они приглашены, и мы ожидаем, что они приедут без предварительных условий. Поиск решения, прежде всего, отвечает интересам людей в Косове и Сербии".

Это происходит на фоне роста напряженности между двумя соседями после бойкота выборов в Северном Косове местными сербами. Приштина разрешила занять посты мэров тем, за кого проголосовали этнические албанцы, несмотря на то, что явка на майских выборах была ниже 3,5%. Этнические сербы выразили протест, напав на миротворцев НАТО, что вызвало международное осуждение. Позже сербские военные задержали трёх косовских полицейских. Приштина осудила аресты и назвала их "похищением". Брюссель опасается, что напряженность выйдет из-под контроля и призывает руководителей сторон сесть за стол поговоров.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано:

"Дело не в том, чтобы угодить Брюсселю.Речь идет о европейском будущем для народов Косова и Сербии. Отсутствие взаимодействия будет иметь, неизбежные последствия для граждан как в Косово, так и в Сербии. За деэскалацию несут ответственность исключительно эти два лидера - президент Вучич и премьер-министр Курти. Больше никто за это не отвечает".

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