Европейский суд аннулировал финансовую помощь, предоставленную Италией своим авиакомпаниям во время пандемии. Ранее подобное решение было принято в отношении Германии.

Европейский суд общей юрисдикции снова аннулировал финансовую помощь, предоставленную во время пандемии Covid-19 страной-членом ЕС своему бизнесу. В данном случае так поступила Италия, выделив 130 млн евро трём небольшим авиавиакомпаниям: Neos, Blue Panorama и Air Dolomiti.

Ранее суд в Люксембурге принял аналогичное решение в отношении Германии. В результате Еврокомиссии было велено отозвать своё одобрение на выплату воздушному перевозчику Lufthansa 6 млрд евро.

Оба пакета финансовой помощи были предназначены для компенсации потерь, которые эти авиакомпании понесли из-за нашествия коронавируса. Но конкурирующий с ними лоукостер Ryanair заявил, что размеры этих субсидий были подсчитаны неправильно, и оспорил в суде такую финансовую поддержку двух государств.

Еврокомиссия может обжаловать решение суда общей юрисдикции. Однако в Брюсселе заявили, что тщательно изучат ситуацию, прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие шаги.