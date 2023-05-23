В апреле Евросоюз заключил соглашение с пятью своими странами, которое позволило им прекратить продажу и хранение украинского зерна на своей территории. Срок действия соглашения истекает 5 июня.
В Брюсселе во вторник провели демонстрацию труженики сельского хозяйства из Центральной и Восточной Европы. Они требовали от Евросоюза принятия долгосрочных и решительных мер в отношении импорта украинского зерна, который вызывает напряженность в их регионах. В прошлом году ЕС отменил ввозные пошлины на аграрную продукцию из Украины, чтобы поддержать воюющую страну, и хлеб подешевел.
Румынский фермер Дарие Бизу хочет, чтобы эта продукция перевозилась дальше, в развивающиеся страны, а не вытесняла его с местного рынка:
«Нужны какие-то меры, чтобы транзит был транзитом, и транспортировка чужого зерна не заканчивалась у нас. Нужно, чтобы оно уезжало в более бедные страны, например, в Африку, потому что у нас и так много зерна. Мы хотим продавать своё».
В конце апреля Евросоюз заключил соглашение с пятью своими странами, которое позволило им прекратить продажу и хранение украинского зерна на своей территории. Им также была оказана финансовая поддержка на 100 млн евро. Но срок действия соглашения истекает 5 июня.
Фермеры теперь требуют от ЕС дополнительных средств, а также более строгих мер, таких как усиленный контроль за качеством урожая. Восточноевропейцы вынуждены соблюдать природоохранные правила ЕС и директивы по применению пестицидов.
Поэтому, говорит венгр Йожеф Лужи, они не могут конкурировать на равных с украинцами:
«Украинский производитель не производит на тех же условиях, что и производитель из Евросоюза. У нас есть обязательные для нас экологические нормы. А использование некоторых химикатов, которые могут быть разрешены в Украине, давно запрещено в ЕС».
Фермеры представили свои требования еврокомиссару по сельскому хозяйству Янушу Войцеховскому. Представитель Еврокомиссии Мириам Гарсиа Феррер заявила Euronews:
"Прежде чем предпринимать какие-либо новые шаги, ЕС ожидает, что все государства-члены выполнят предыдущие соглашения и снимут свои односторонние ограничения на зерновой импорт из Украины, а этого до сих пор не сделала одна страна: Венгрия".
Некоторые страны Западной и Южной Европы просят у Брюсселя финансовой помощи для решения таких проблем своего сельского хозяйства, как засуха. Они предупредили, что помощь фермерам на Востоке не должна осуществляться за счёт преодоления других сложных ситуаций.
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