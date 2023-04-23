Фермеры Восточной Европы опасаются "серого" импорта украинского зерна

Фермеры Восточной Европы всё чаще жалуются на трудности, связанные с падением цен на рынке зерновых. Многие из них были вынуждены отложить продажи в надежде на улучшение ситуации, но приближается новая жатва, а время уходит, – сетует глава болгарской ассоциации производителей зерна Илья Проданов.
Уже несколько недель аграрии устраивают акции протеста. Они требуют ужесточить контроль за ввозом украинского зерна – с притоком дешёвой заграничной продукции фермеры связывают свои убытки.
Недовольство представителей отрасли вызывает организация так называемых коридоров солидарности для транзита украинских товаров через страны Европы. Зерно, поставляемое в рамках этих программ, предназначалось для других регионов, но, по словам Проданова, в итоге оказалось на европейском рынке, – говорит Проданов:
«Для нас нет проблем с транзитом всей этой продукции, но в настоящее время это никакой не транзит! Товары остаются здесь, в Болгарии».
Чтобы успокоить фермеров, власти Болгарии, Венгрии, Польши и Словакии объявили о запрете на импорт украинского зерна до конца июня. Они хотели бы контролировать объёмы продукции, попадающей на их рынки. Речь идёт, например, о пломбировании контейнеров и грузовиков. Но подобные меры идут вразрез с Европейским законодательством, – отмечают эксперты.
Чтобы смягчить напряжённость, Брюссель обещает предоставить фермерам экстренную помощь в размере более 150 миллионов евро. Ожидаются и другие, на этот раз общеевропейские решения. По словам официального представителя Еврокомиссии Эрика Мамера, возможные меры будут зависеть от того, отменят ли восточные страны ЕС своих односторонние ограничения.
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