Фермеры Восточной Европы опасаются "серого" импорта украинского зерна

Euronews

Фермеры Восточной Европы всё чаще жалуются на трудности, связанные с падением цен на рынке зерновых. Многие из них были вынуждены отложить продажи в надежде на улучшение ситуации, но приближается новая жатва, а время уходит, – сетует глава болгарской ассоциации производителей зерна Илья Проданов.

Последние месяцы стали для нас настоящим испытанием. Сейчас большая часть нашей продукции всё еще находится на складе, потому что на протяжении нескольких месяцев цена на семена подсолнечника была ниже, чем стоимость производства этих семян. Илья Проданов председатель болгарской Национальной ассоциации производителей зерна

Уже несколько недель аграрии устраивают акции протеста. Они требуют ужесточить контроль за ввозом украинского зерна – с притоком дешёвой заграничной продукции фермеры связывают свои убытки.

Недовольство представителей отрасли вызывает организация так называемых коридоров солидарности для транзита украинских товаров через страны Европы. Зерно, поставляемое в рамках этих программ, предназначалось для других регионов, но, по словам Проданова, в итоге оказалось на европейском рынке, – говорит Проданов:

«Для нас нет проблем с транзитом всей этой продукции, но в настоящее время это никакой не транзит! Товары остаются здесь, в Болгарии».

Чтобы успокоить фермеров, власти Болгарии, Венгрии, Польши и Словакии объявили о запрете на импорт украинского зерна до конца июня. Они хотели бы контролировать объёмы продукции, попадающей на их рынки. Речь идёт, например, о пломбировании контейнеров и грузовиков. Но подобные меры идут вразрез с Европейским законодательством, – отмечают эксперты.

Государство-член ЕС не может в одностороннем порядке налагать торговые ограничения на третью сторону. В Евросоюзе торговая политика и принятие соответствующих мер – это компетенция исключительно ЕС и Европейской комиссии. Армин Штайнбах Высшая коммерческая школа Парижа

Чтобы смягчить напряжённость, Брюссель обещает предоставить фермерам экстренную помощь в размере более 150 миллионов евро. Ожидаются и другие, на этот раз общеевропейские решения. По словам официального представителя Еврокомиссии Эрика Мамера, возможные меры будут зависеть от того, отменят ли восточные страны ЕС своих односторонние ограничения.