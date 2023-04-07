Фермеры ЕС - против беспошлинного импорта украинского зерна

Евросоюз отменил таможенные пошлины и импортные квоты, чтобы облегчить транспортировку украинского зерна на рынки Африки и Ближнего Востока. Но фермеры утверждают, что украинское зерно, более дешевое, чем производимое в ЕС, не идет транзитом, а остается и наводняет центральноевропейские рынки, снижая цены одновременно с ростом цен на удобрения и энергию.

Болгарские и румынские фермеры протестуют против беспошлинного ввоза украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции, что, по их мнению, нарушает баланс на рынке и приводит к падению цен.

В пятницу протестующие на сельскохозяйствененых машинах заблокировали на КПП между Румынией и Болгарией более 200 украинских грузовиков. "Остановить геноцид сельского хозяйства", - написанро на плакатах.

Протесты против решения Еврокомиссии продлить беспошлинный ввоз украинского зерна до июня прошли и в столице Румынии Бухаресте.

"Основное недовольство связано с этим перекосом рынка на фоне импорта сельхозпродукции из Украины. Румынские фермеры достигли той точки, когда они чувствуют, что больше не могут нести производственные расходы", - говорит Лилиана Пирон, исполнительный директор Лиги ассоциаций сельскохозяйственных производителей Румынии (LAPAR).

Пять стран Центральной Европы написали письмо председателю Еврокомиссии с требованием принять меры против импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

Польский министр сельского хозяйства встретился с протестующими и сообщил, что украинская сторона согласилась остановить ввоз зерна в Польшу.