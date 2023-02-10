ЕС усиливает борьбу с нелегальной миграцией

Саммит ЕС решил предпринять серьёзные шаги по борьбе с нелегальной миграцией. Брюссель готов финансировать оснащение пограничных заборов

Участники встречи призвали к усилению контроля границ и организации эффективной единой политики по возвращению нелегалов.

В прошлом году границы Большой Европы нелегально пересекли около 330 тысяч человек — это самая крупная волна за 6 лет. При этом, по данным еврокомиссара по внутренним делам, большинство из этих мигрантов не имеют права на убежище в Европе.

Еврокомиссия долгое время выступала принципиально против строительства пограничных стен. Тем не менее, оборудование для уже существующих заборов может быть профинансировано из общеевропейского бюджета. По крайней мере такое решение уже принято касательно границы Болгарии и Турции.

Своей победой итоги саммита считают в Италии. Были приняты документы о "признании особенностей морских границ" и о "сотрудничестве при поисково-спасательных операциях". По мнению Рима, это первые шаги к тому, чего итальянское руководство давно добивается на общеевропейском уровне: серьёзному ограничению деятельности НПО, которые спасают нелегалов у берегов Ливии и затем везут в Италию.

Ещё один итоговый документ саммита предполагает ускорение принятия решений по запросам и ускоренное возвращение к внешним границам тех, кому было в итоге отказано. Речь идёт и о санкционных механизмах в отношении тех стран, которые отказываются принимать мигрантов обратно.