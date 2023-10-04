Афины: олимпийский стадион закрыт из-за риска обвала крышы

Стадион "Спирос Луис", который принимал церемонии XXVIII летних Олимпийских игр, временно закрыт из-за опасений, что его крыша небезопасна. Эксперты указывают на отсутствие должного обслуживания с 2004 года.

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Крыша главного олимпийского стадиона Греции, спроектированная испанским архитектором Сантьяго Калатравой, не прошла недавние испытания на безопасность, что вынудило Фонд развития активов Греческой Республики (ΤΑΙΠΕΔ) закрыть спортивный объект на неопределённый срок.

Исследование показало, что металлические конструкции крыши не отвечают минимальным требованиям по статической устойчивости.

Заказчиком аудита безопасности выступила мэрия Афин. Контролирующие органы должны были выяснить, соблюдались ли рекомендации по техническому обслуживанию после реконструкции по проекту Сантьяго Калатравы.

Афинский олимпийский спортивный комплекс (Ο.Α.Κ.Α.) был построен в 1982 году и принимал Средиземноморские игры в 1991 году, а также чемпионат мира по лёгкой атлетике в 1997 году.

В преддверии проведения в Афинах летних Олимпийских игр в 2004 году спортивный комплекс был полностью реконструирован, в том числе и стадион "Спирос Луис" с характерной крышей в виде гнутых "листьев" из многослойного стекла.

Фейерверк во время церемонии открытия Олимпийских игр, 3 августа 2004 года. Petros Giannakouris/2004 AP

Согласно исследованию ΤΑΙΠΕΔ, предполагается, что структурные проблемы кроются не в проекте Калатравы, а в несоблюдении рекомендаций по обслуживанию крыши.

Эксперты сообщили греческой газете Καθημερινή ("Кафимерини") что, по их мнению, выполнение предписаний было "сочтено слишком дорогостоящим".

Опасения общественности по поводу стадиона впервые возникли после того, как во время футбольного матча между афинским АЕК ("Атлетическим союзом Константинополя") и мюнхенской "Баварией" в 2019 году были замечены колебания верхней части конструкции.

Афинский олимпийский спортивный комплекс. Athens News Agency

"Исходя из вышеизложенного и с чувством ответственности, все спортивные и культурные мероприятия на Центральном стадионе и велотреке с сегодняшнего дня приостановлены. В ближайшее время будет проведено повторное исследование с целью более тщательного изучения и подтверждения или опровержения текущих выводов", – заявили в организации ΤΑΙΠΕΔ.

"Мы разделяем разочарование спортивного сообщества, но мы должны действовать с единственной целью – обеспечить безопасность спортсменов и болельщиков", – говорится далее в документе.

Текущий бюджет на реконструкцию спортивного комплекса составляет уже около 56,5 млн евро.