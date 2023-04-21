Российская агрессия и грядущее украинское контрнаступление

Программу"О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "О том, что война в Украине - дело жестокое и бесчеловечное, мы почти стали забывать. Но только до минувшей недели, когда два российских наёмника из частной военной компании "Вагнер" признались в убийстве десятков украинских детей и подростков в Бахмуте и в Донецкой области. Один из них жутко описал, как он застрелил пяти- или шестилетнюю девочку. Российская агрессия, кажется, не прекращается, когда дело доходит до детей, например, при их депортации в Россию.

Это факт, который был осуждён на этой неделе в Европарламенте, и за который Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина.

Вера Йоурова, вице-председатель Еврокомиссии:

«_Практика незаконной и принудительной депортации или передачи украинских детей на территорию России является нарушением международного права, затронув десятки тысяч украинских детей. Это ужасное преступление, причинившее невообразимые страдания, и мы сделаем всё, что в наших силах, для привлечения виновных к ответственности и возвращения этих детей туда, где они должны быть_».

Россия - "чемпион мира по правам человека"

Можно себе представить, что для Москвы эта депортация вполне законна и оправдана. А когда слушаешь министра иностранных дел Сергея Лаврова, создается впечатление, что Россия - просто чемпион мира по правам человека.

На этой неделе этот крупнейший пиарщик Кремля совершил поездку в Латинскую Америку, пытаясь найти союзников в противостоянии «коллективному Западу», как он выразился. В Венесуэле Лавров встретился с президентом Николасом Мадуро, таким же, как он, "светочем демократии", который, кстати, только что запустил собственное телешоу на общественном канале за год до очередных выборов.

Хваля приверженность России и Венесуэлы принципам Устава ООН, Лавров с невозмутимым видом сказал следующее:

«Мы выступаем с единых позиций в защиту права народов самим определять свое будущее, свою судьбу без вмешательства извне, без диктата и шантажа и, конечно же, без попыток вовлиять на них незаконными односторонними ограничительными мерами».

Тем временем ЕС и США подтвердили свою неизменную поддержку Украины, особенно в военной сфере. Но эксперты начинают задаваться вопросом, достаточно ли этого, чтобы переломить ход войны. Ситуация на фронте находится в тупике уже несколько месяцев, и разговоры о весеннем контрнаступлении украинских войск до сих пор оказывались просто разговорами.

Ко мне присоединяется Рафаэль Лосс, эксперт по внешней политике и политике безопасности в Европейском совете по международным отношениям.

Когда же начнётся украинское контрнаступление?

Гробе: Мы уже несколько недель слышим о грядущем весеннем контрнаступлении украинских войск, однако уже середина апреля, и ничего не произошло. Это просто пропагандистский трюк или что?

Лосс: Весна только началась, и мы явно видим приготовления. Следует ожидать, что начало весеннего контрнаступления Украины будет многих вводить в заблуждение. Украинцы попытаются запутать российское командование, прощупать позиции противника и оккупированные районы, чтобы выявить слабые места, где они смогут пробиться с помощью предоставленных Западом современных танков, боевых машин пехоты, дальнобойной артеллерии и тому подобному. Но мы также видели, что зимнее наступление России как бы выдохлось.

Гробе: Американские официальные лица уже несколько месяцев заявляют, что цели украинского контрнаступления могут быть нереалистичными, и что война будет в патовом положении вплоть до 2024 года. Что вы об этом думаете?

Лосс: Руководство Украины, похоже, рассматривает предстоящее контрнаступление как крупный следующий шаг в отражении российской агрессии. Ему важно, чтобы её вооруженные силы возвращали захваченные россиянами земли, добиваться успеха на поле боя. Это имело бы большое символическое значение, показывая западным партнерам и союзникам Украины, что её вооружённые силы могут освобождать больше территорий.

Гробе: Недавние утечки данных разведки Соединённых Штатов свидетельствуют о сомнениях в эффективности Украины на поле боя. Может ли это подорвать западную поддержку?

Лосс: Я думаю, что утечки, которые мы видели, это тонкие струйки. Они нуждаются в анализе экспертов, средств массовой информации, а также компетентных органов в правительствах западных союзников. По-моему, эти утечки дают возможность сделать честную оценку наступательного потенциала Украины. Она не раз удивляла аналитиков в ЕС и США. Ясно, что украинцам предстоит тяжелая борьба за освобождение оккупированных территорий на юге, юго-востоке и востоке Украины. Посмотрим, как это будет развиваться в ближайшие недели и месяцы.

Гробе: Россияне, кажется, потеряли большую часть своего первоначального "драйва". Какие у них самые большие проблемы сейчас?

Лосс: Их самые большие проблемы - это в какой-то степени те же проблемы, которые преследовали Россию с самого начала войны: плохое командование и управление войсками, бросание в атаку большого количество мобилизованных новобранцев без особой подготовки. Есть указания на то, что для дальнейшего продвижения россиян им не хватает техники и боеприпасов. Возможно, всё это достаточно серьёзно, чтобы подорвать даже российскую оборону на оккупированных территориях.

У херсонцев тоже есть права

Какие бы проблемы ни были у российских военных, они продолжают нести смерть и разрушения мирному населению Украины.

На этой неделе один человек погиб и несколько получили ранения, когда российская артиллерия обстреляла рынок на юге страны, в Херсоне. Этот район находится недалеко от частично оккупированных областей, где продолжаются ожесточенные бои, поскольку российские войска пытаются продвигаться вперед.

Отступив из Херсона в ноябре прошлого года, они укрепляют свои позиции на противоположном берегу Днепра в ожидании украинского контрнаступления. Из-за этого херсонцы остаются российской мишенью. Так воплощаются слова Сергея Лаврова о праве народов распоряжаться своей судьбой без вмешательства извне".