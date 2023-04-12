Предметом ожесточённых споров стал предложенный Евросоюзу президентом Франции независимый курс в отношении Тайваня. Эммануэль Макрон призывает ЕС не становиться в этом вопросе на сторону ни США, ни КНР. Некоторые наблюдатели считают опасными эти его высказывания, сделанные после его поездки в Пекин, поскольку они могут расшатать европейское единство и трансатлантическую солидарность в отношении Китая.

Заместитель главы Фонда Карнеги за международный мир по политическим исследованиям Дэн Баер поддерживает идею Парижа о превращении Евросоюза в самостоятельную, третью по счёту сверхдержаву.

«_Президент Макрон уже несколько лет неоднократно подчеркивал свое мнение о том, что Европа должна развивать свою так называемую "стратегическую автономию"._Разные люди видят в этой концепции разные вещи. Я не вижу в ней угрозы трансатлантическому единству. Думаю, и в Соединённых Штатах многие поддержали бы идею о том, что Европа должна делать больше для утверждения себя в качестве стратегически__независимого игрока. И если Европа будет делать больше, особенно в свете актуальных угроз как близких к себе, так и глобальных, то это будет хорошо".

Этот политолог из Фонда Карнеги также отмечает, что некоторые элементы позиции Брюсселя находят в Вашингтоне положительный отклик. Это, например, необходимость сохранения статус-кво в Тайваньском проливе, о чем говорила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Однако сразу после визита её и Макрона в Пекин Китай провел военные учения по окружению острова. В этом контексте идея европейского третьего пути представляется очень сложной, поскольку безопасность Евросоюза и всего мира, как отмечает испанский аналитик из Королевского института Элькано, в значительной мере зависит от от США:

«Мы должны следовать за США настолько, насколько это отвечает нашим интересам. Очевидно, что наши ценности и наши интересы не совпадают с американскими, но они ближе к американским, чем к китайским. Я не думаю, что мы должны слепо следовать за США, но говорить здесь о нейтралитете или равноудаленности, думаю, не очень реалистично, посколько ни наши ценности, ни наши интересы не равноудалены от Вашингтона и Пекина".

Для Брюсселя приоритетом остается снижение рисков в отношениях с Пекином и поддержание каналов связи с ним открытыми. На этой неделе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель должен был отправиться в Китай, но его поездка была отменена из-за ситуации с коронавирусом.