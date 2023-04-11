Китайские военные вновь приблизились к Тайваню, несмотря на завершение учений

Вооружённые силы Тайваня по-прежнему находятся в режиме повышенной готовности: на следующий день после объявленного завершения учений КНР в районе острова были обнаружены 9 кораблей ВМС Китая, система ПВО засекла присутствие 26 китайских самолётов. Об этом сообщили информагентства со ссылкой на минобороны в Тайбэе.

Во вторник президент Цай Инвэнь осудила военные манёвры Пекина, которые официально начались в субботу. По словам главы администрации острова, использование международных контактов Тайваня в качестве предлога для проведения учения– "не поведение ответственной державы".

Ранее в Пекине заявили, что независимость Тайваня и мир по обе стороны пролива "несовместимы".

Тем временем Соединённые Штаты и Филиппины приступили к масштабным совместным учениям в рамках нового оборонного соглашения, в которых принимают участие около 18 тысяч военнослужащих. Боевые стрельбы пройдут в 300 километрах от Тайваня.