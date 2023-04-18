EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Япония

"Единство" в противостоянии с Россией и Китаем: в Японии завершилась встреча глав МИД G7

Access to the comments Комментарии
Пресс-конференция госсекретаря США Энтони Блинкена
Пресс-конференция госсекретаря США Энтони Блинкена   -  Авторское право  Andrew Harnik/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Alexander Kazakevich

Государства, которые оказывают помощь России в развязанной ей войне, заплатят "высокую цену" – об этом говорится в заявлении министров иностранных дел стран "Большой семёрки", принятом по итогам встречи на японском курорте Каруидзава. 

Руководители внешнеполитических ведомств выразили готовность ужесточить антироссийские санкции, а также предостерегли Китай от попыток установить контроль над Тайванем с помощью силы. По словам главы МИД Японии, "украинский" сценарий может повториться в Юго-Восточной Азии.

Мы договорились укреплять наше сотрудничество в борьбе с обходом санкций и поставками оружия в Россию третьими странами.
Ёсимаса Хаяси
министр иностранных дел Японии

Ёсимаса Хаяси также осудил планы Кремля разместить ядерное оружие на территории Беларуси. 

В ходе пресс-конференции Энтони Блинкен раскритиковал Россию за блокирование инспекции судов в рамках зерновой сделки. В российском МИД заявили, что проверки были прерваны лишь на один день, и уже возобновились.

Госсекретарь подтвердил обстрел кортежа американской дипмиссии в Судане, где в вооружённую борьбу за власть вступили два генерала, организовавшие военный переворот в 2021 году. 

Американский дипломатический кортеж атаковали. Все наши сотрудники в Судане в безопасности, нападавшие действовали безрассудно и безответственно.
Энтони Блинкен
госсекретарь США

Встреча у подножья вулкана Асама также позволила США и Франции продемонстрировать прочность двухсторонних отношений, несмотря на недавние высказывания Эммануэля Макрона о более независимом курсе ЕС.

Саммит "Большой семёрки" пройдёт в Хиросиме в конце мая.

Также по теме

"Амбициозные перспективы" на поле боя: Киев готовится к "Рамштайну"

От войны в Украине до ядерного разоружения: в Каруидзаве проходит саммит глав МИДов G7

Макрон пожелал Евросоюзу стать независимой от США и КНР сверхдержавой

Hot Topic

Узнайте больше:

Вторжение России в Украину