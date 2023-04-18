"Единство" в противостоянии с Россией и Китаем: в Японии завершилась встреча глав МИД G7

Государства, которые оказывают помощь России в развязанной ей войне, заплатят "высокую цену" – об этом говорится в заявлении министров иностранных дел стран "Большой семёрки", принятом по итогам встречи на японском курорте Каруидзава.
Руководители внешнеполитических ведомств выразили готовность ужесточить антироссийские санкции, а также предостерегли Китай от попыток установить контроль над Тайванем с помощью силы. По словам главы МИД Японии, "украинский" сценарий может повториться в Юго-Восточной Азии.
Ёсимаса Хаяси также осудил планы Кремля разместить ядерное оружие на территории Беларуси.
В ходе пресс-конференции Энтони Блинкен раскритиковал Россию за блокирование инспекции судов в рамках зерновой сделки. В российском МИД заявили, что проверки были прерваны лишь на один день, и уже возобновились.
Госсекретарь подтвердил обстрел кортежа американской дипмиссии в Судане, где в вооружённую борьбу за власть вступили два генерала, организовавшие военный переворот в 2021 году.
Встреча у подножья вулкана Асама также позволила США и Франции продемонстрировать прочность двухсторонних отношений, несмотря на недавние высказывания Эммануэля Макрона о более независимом курсе ЕС.
Саммит "Большой семёрки" пройдёт в Хиросиме в конце мая.