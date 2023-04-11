Адвокаты сообщили, что судья в Брюсселе принял решение освободить Марка Тарабеллу. Это один из фигурантов коррупционного скандала в Европарламенте, получившего название "Катаргейт". Ожидается, что бельгиец вскоре сможет покинуть тюрьму и вернуться домой, где над ним будет установлено электронное наблюдение.

Этот бывший депутат-социалист, словам его адвоката, всегда заявлял о своей невиновности и непричастности к выявленным злоупотреблениям.

На прошлой неделе также было принято решение об освобождении Пьера Антонио Панцери, который пошёл на сделку со следствием. Этот бывший член Европарламента от итальянских социалистов считается вдохновителем преступной группировки, которая занималась подкупом депутатов ради принятия политических решенией в интересах Катара и ряда других арабских государств.

С тех пор, как скандал разразился в декабре прошлого года, в заключении остается только бывший вице-спикер Европарламента гречанка Ева Кайли. Даже её партнёр итальянец Франческо Джорджи свободен.