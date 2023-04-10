"Геотермический бум": в Брюсселе ищут энергию под землёй

Брюссель делает ставку на тепловую энергию недр Земли для производства электричества. Европейский геотермальный проект BruGeo, объединивший специализированные компании и учёных, стремится повысить долю этого ценного ресурса и неисчерпаемого источника чистой энергии в городском потреблении.
Эксперты исследуют складки рельефа, пульсации объёма земной коры и составляют гео-карту бельгийской столицы. Вот что говорит Йос Ван Стинвинкель, генеральный директор компании AGT: "Мы пробурили около 45 скважин в столичном регионе, чтобы изучить потенциал грунта. Мы используем подпочвенный слой для накопления энергии на определённой глубине – эти ресурсы могут быть мобилизованы во время отопительного сезона, а также для охлаждения в летнее время".
В районе под названием Tour et Taxis почти все крупные здания используют геотермальную энергию. Примером другим служит Брюссельский институт управления окружающей средой: здесь обустроены 8 скважин глубиной до 87 метров. Но как узнать, можно ли извлекать тепловую энергию недр в конкретной зоне? И как определить глубину бурения? Приложение BrugeoTool помогает ответить на все эти вопросы.
"Наша карта охватывает весь столичный регион, у приложения есть несколько функций, – поясняет гидрогеолог Матьё Аньель. – С его помощью можно выполнять трёхмерную визуализацию недр и даже проводить виртуальное бурение. На основе этих данных разрабатывается технико-экономическое обоснование. Хорошо известно, что здесь, в Бельгии, на глубине 10 метров температура грунта круглый год составляет около 12 градусов".
Тепло, собранное из почвы, подаётся в систему отопления зданий благодаря геотермальному тепловому насосу.
Общий бюджет "BruGeo" составляет 1 085 145 евро, почти половина суммы (485 125 евро) поступает из европейских фондов. В проекте также участвуют университеты и исследовательские центры.
Руководитель BruGeo Пьер Жерар уверен, что проект поможет преодолеть многие препятствия – например, восполнить нехватку данных – на пути развития геотермальной энергетики в Брюсселе. При этом для того, чтобы геотермальная энергия была действительно устойчивой, земле нужно дать возможность восполнить запасы тепла, которые из неё выкачиваются.
На фоне климатического кризиса и роста тарифов на ископаемое топливо в Брюсселе отмечается резкий спрос на геотермальные установки.