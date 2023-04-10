"Геотермический бум": в Брюсселе ищут энергию под землёй

Брюссель делает ставку на тепловую энергию недр Земли для производства электричества. Европейский геотермальный проект BruGeo, объединивший специализированные компании и учёных, стремится повысить долю этого ценного ресурса и неисчерпаемого источника чистой энергии в городском потреблении.

Эксперты исследуют складки рельефа, пульсации объёма земной коры и составляют гео-карту бельгийской столицы. Вот что говорит Йос Ван Стинвинкель, генеральный директор компании AGT: "Мы пробурили около 45 скважин в столичном регионе, чтобы изучить потенциал грунта. Мы используем подпочвенный слой для накопления энергии на определённой глубине – эти ресурсы могут быть мобилизованы во время отопительного сезона, а также для охлаждения в летнее время".

В районе под названием Tour et Taxis почти все крупные здания используют геотермальную энергию. Примером другим служит Брюссельский институт управления окружающей средой: здесь обустроены 8 скважин глубиной до 87 метров. Но как узнать, можно ли извлекать тепловую энергию недр в конкретной зоне? И как определить глубину бурения? Приложение BrugeoTool помогает ответить на все эти вопросы.

"Наша карта охватывает весь столичный регион, у приложения есть несколько функций, – поясняет гидрогеолог Матьё Аньель. – С его помощью можно выполнять трёхмерную визуализацию недр и даже проводить виртуальное бурение. На основе этих данных разрабатывается технико-экономическое обоснование. Хорошо известно, что здесь, в Бельгии, на глубине 10 метров температура грунта круглый год составляет около 12 градусов".

Тепло, собранное из почвы, подаётся в систему отопления зданий благодаря геотермальному тепловому насосу.

Общий бюджет "BruGeo" составляет 1 085 145 евро, почти половина суммы (485 125 евро) поступает из европейских фондов. В проекте также участвуют университеты и исследовательские центры.

Геологи констатируют "геотермический бум" в Брюсселе.

Руководитель BruGeo Пьер Жерар уверен, что проект поможет преодолеть многие препятствия – например, восполнить нехватку данных – на пути развития геотермальной энергетики в Брюсселе. При этом для того, чтобы геотермальная энергия была действительно устойчивой, земле нужно дать возможность восполнить запасы тепла, которые из неё выкачиваются.

Необходимо убедиться, что калории, которые извлекаются зимой, компенсируются естественным образом в течение лета. И здесь важно учитывать геотехнические свойства грунта, потому что глинистая почва, например, или песчаная восстанавливают запасы тепла с разной скоростью. Пьер Жерар руководитель проекта BruGeo, доцент Брюссельского свободного университета (ULB)

На фоне климатического кризиса и роста тарифов на ископаемое топливо в Брюсселе отмечается резкий спрос на геотермальные установки.