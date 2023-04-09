Возрождение традиций: пасхальные шествия в Чехии

На юге Чехии, в городе Ческе-Будейовице, верующие восстанавливают забытые пасхальные традиции. Начиная с Великого четверга и по Страсную субботу горожане в черных костюмах и белых масках проходят по улицам с барабанами, хлопушками и деревянными погремушками, чтобы ознаменовать день оглушительным звуком и заменить колокола, которые умолкают в эти дни. Согласно традиции, их отправляют в Рим для благословения понтифика для дальнейших трудов.

Театральный режиссер Вита Марсик привез этот обычай в Ческе-Будеевице из Моравии много лет назад. Несмотря на шум и грохот, для Вита, как для верующего, Страстная неделя - это, прежде всего, время размышлений и молитвы.

Вита Марсик, театральный режиссер:

— Мы молимся за народ Украины, но мы должны молиться и за русский народ, за простых людей и, возможно, за руководство. Потому что они не знают, что делают. Это сложно, ведь мы злимся на этих людей. Это проблема. Пусть это и не то, что хочет услышать народ. Это война дьявольская.

В середине процессии несут алтарь Голгофы - символическое осуждение человеческих пороков, таких как ненависть, лень или зависть. Необычное зрелище достигает кульминации на площади, на которой устанавливаются кресты с распятием.

Иржи Скацел, Euronews: "Национальные традиции имеют свое очарование, и в этих местах они возрождаются. С каждым годом сюда приходит все больше и больше людей, как зрителей, так и участников".