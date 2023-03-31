Урсула фон дер Ляйен собирается в Китай и заранее ругает хозяев

Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "Когда вы собираетесь к кому-нибудь в гости, вы, скорее всего, заранее припасаете несколько слов похвалы для хозяина - просто чтобы, что ваш визит прошёл хорошо.

Урсула фон дер Ляйен избрала противоположный подход. Всего за несколько дней до запланированной на следующую неделю поездки в Китай она была предельно откровенна о правителях Пекина.

В резкой речи, какую редко услышишь в международной дипломатии, председатель Еврокомиссии обрушился с критикой на Китай за его позицию в отношении Путина и Украины, за нарушения им прав человека дома и за экономическое наказание тех стран, которые не разделяют точку зрения Пекина.

Мировой порядок по-китайски...

Урсула фон дер Ляйен также обвинила Китай в том, что он становится более репрессивным внутри и более напористым за рубежом:

"Целью китайской Компартии явно является системное изменение международного порядка, с КНР в его центре. Китай занимал в различных организациях позиции, которые демонструют его решимость навязывать альтернативное видение мирового порядка».

Тем не менее, фон Дер Ляйен призвала Европу держать открытыми свои линии связи с КНР, но смелее отстаивать демократические ценности.

Фоном для её выступления стал второй "Саммит за демократию" под патронажем президента США Джо Байдена. Это виртуальное мероприятия со спонсорами на четырех континентах. Европу представляют Нидерланды. Байден пообещал миллиарды долларов на финансирование усилий по продвижению демократии во всем мире, на что китайское правительство отреагировало с пренебрежением.

...и по-европейски

Один из участников, француз Эммануэль Макрон, который отправится с фон дер Ляйен в Китай, выразил сомнения в том, что нынешняя глобальная архитектура соответствует предстоящим задачам:

«Нам абсолютно необходимы сильные и легитимные институты. По-моему, мы должны вместе, коллективно и демократически переосмыслить наши международные институты, чтобы они могли противостоять текущим вызовам».

Борьба за демократию носит глобальный характер, но начинается она дома. Сделала ли Европа достаточно, чтобы стать демократическим маяком для всего мира?

Глобальная атака на демократию

Ко мне присоединяется Сэм ван дер Стаак, директор по Европе Международного института демократии и помощи в проведении выборов (это межправительственная организация со штаб-квартирой в Стокгольме).

Гробе: "Саммит за демократию" проводится уже во второй раз. В чём достоинства столь крупного события? Может ли оно это улучшить жизнь обычных людей?

Ван дер Стаак: Думаю, всегда есть искушение цинично относиться к саммитам, это легко. Но важно то, что почти 50 мировых лидеров собираются вместе. Это стало понятно уже на первой такой встрече в верхах полтора года назад. Но между первым и вторым саммитами в Украине началась война, которую назвали глобальной атакой на демократию. Поэтому сейчас ещё более важно, чтобы демократические общества объединились и держались вместе. И это то, что мы наблюдаем сегодня. Вторая причина находится за пределами саммита, за его кулисами происходит многое. Полтора года назад некоторые страны взяли на себя обязательства в отношении того, как они будут улучшать демократию. И сегодня мы проверяем, выполняют ли они эти обязательства.

Гробе: Давайте поговорим о Европе. На этой неделе я слышал, как протестующий в Тель-Авиве говорил: «Израиль не должен становиться второй Польшей». Это очень показательно. Вызывает ли у вас Польша самое большое беспокойство в Европе, когда речь идет об отступлении от демократии?

Эрозия народовластия

Ван дер Стаак: Это, безусловно, тревожный случай, один из самых тревожных в Европе, но не единственный. Как мы все знаем, есть и другие случаи. Венгрия долгое время имела проблемы с демократией. И помимо этого, как показывают наши исследования, 43% демократических стран в Европе допускали ту или иную форму эрозии своего народовластия. Это означает, что часть нашего демократического мира, в том числе ряд больших стран, не соответствует установленным ранее стандартам. В целом почти половина европейцев сейчас живет в том, что мы называем "разрушающейся демократией".

Гробе: Мы не можем забывать, что все популистские правительства в Европе и за её пределами были всенародно избраны. Почему демократические принципы и нормы находятся в обороне?

Ван дер Стаак: Действительно, вы правы. В настоящее время демократия не пользуется достаточным доверием. Многие считают, что она не приносит обещанных плодов. Люди должны постоянно убеждаться в том, что есть причина пойти и проголосовать. Они должны чувствовать это по состоянию своих карманов. Конечно, популисты по всей Европе злоупотребляют такими чувствами, нападают на демократические институты, создают ощущение, что странами правят элиты. Поэтому мы должны ценить имеющиеся у нас сдержки и противовесы, необходимые для функционирования демократических систем, но требовать конкретных результатов от демократически избранных правительств.

Радость немца - огорчение француза

Одной из старейших демократий в мире является Соединённое Королевство. Его глава Карл III совершил на этой неделе свою первую зарубежную поездку в качестве монарха - в Германию, страну, которую он видел много раз и с которой у него тесные семейные связи.

Королевская чета была встречена президентом Германии у Бранденбургских ворот в Берлине, ей были оказаны воинские почести и устроен банкет во дворце Бельвю. На следующий день британский король впервые обратился к парламенту Германии, частично на немецком языке.

Карл похвалил Германию за поддержку Украины, напомнил об общей англо-германской культуре и о соперничестве… в основном на футбольном поле.

Подводя итог, все были довольны его первой поездкой за границу в качестве короля. Кроме, может быть, французов, которые должны были принять Карла III раньше немцев, до того, как его визит был отменен из-за беспорядков в Париже.

Радость одного человека - огорчение другого".