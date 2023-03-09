Европу призывают "не питать иллюзий" по вопросу энергетики

Еврокомиссия предлагает странам ЕС в следующем отопительном сезоне продлить добровольное сокращение потребления газа на 15%. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что не стоит питать иллюзий на следующий год, несмотря на то, что энергосистема Европы справилась с прошедшей зимой. Украина примет участие в совместных закупках газа.

"Мы интегрировали Украину в платформу совместных закупок газа, чтобы помочь получить дополнительно 2 млрд кубометров газа и мы работаем над рыночными реформами в контексте процесса вступления в ЕС", — сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Еврокомиссар также подчеркнула, что оккупация Запорожской атомной электростанции российскими силами является преступлением.

Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол призвал призвал Европу задуматься над зависимостью от российского газа.

"Это большая стратегическая ошибка, и многие из нас за нее платят, не только счетами за электричество и газ, но гораздо большим", — заявил он.

Фатих Бирол также предупредил, что вне зависимости от происходящего в Украине, энергоресурсы больше не будут дешевыми, как до войны, что поставит европейскую промышленность в невыгодное положение по сравнению с конкурентами.