Чиновник Еврокомиссии, летавший за счёт Катара, подал в отставку

Еврокомиссия сообщила, что глава её Генерального директората по транспорту и мобильности попросил снять его с этой должности. Хенрик Хололей стал фигурантом внутреннего расследования. Выяснилось, что этот эстонец несколько раз летал бизнес-классом в Катар за счёт властей этого государства в Персидском заливе в то время, как его подчинённые вели переговоры с национальной авиакомпанией Qatar Airways о воздушном сообщении между ЕС и Катаром.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил, что Хололей остаётся в её штате:

"По просьбе Хенрика Хололея, генерального директора по мобильности и транспорту, Коллегия комиссаров решила назначить его на должность старшего политического советника в Генеральном директорате по международному партнерству с 1 апреля".

Просьба Хололея об отставке вызвала вздох облегчения в Еврокомиссии, которая вначале не увидела нарушений в его бесплатных путешествиях рейсами "Катарских авиалиний", поскольку его командировки были санкционированы и проведены по установленному порядку. Сам чиновник заявил об отсутствии у него конфликта интересов. Но затем вспыхнул коррупционный скандал в Европарламенте из-за того, Катар якобы заплатил крупные суммы денег некоторым депутатам за принятие выгодных ему политических решений. В связи с распространением "Катаргейта" на орган исполнительной власти общественность стала требовать большей прозрачности институтов Евросоюза.

Депутат от немецких "зелёных" Даниэл Фройнд не хочет, чтобы Хололей легко отделался:

"Достаточны ли последствия, если он просто переходит с одной работы на другую, сохраняя прежнюю зарплату? Я так не думаю. Насколько я понимаю, дисциплинарная процедура всё ещё продолжается, так что это должны определить службы Еврокомиссии. Но это ясно показывает, что наши генеральные директоры не могут давать разрешения на собственные бесплатные полеты, подарки или что-то ещё. Нужен независимый контроль, и когда правила нарушаются, должны быть санкции, а не просто перестановки, когда люди переходят на другую работу с той же зарплатой".

Борцы с коррупцией призвали расследовать контакты Хололея с представителями Катара и назвали слабым кодекс поведения брюссельских чиновников. Надзорный орган ЕС попросил Еврокомиссию предоставить подробную информацию о деловых поездках старших официальных лиц с 2021 года, которые полностью или частично оплачивались принимающими сторонами в третьих странах.