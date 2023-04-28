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Великобритания

Глава BBC подал в отставку из-за скандала с кредитом для Бориса Джонсона

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Объявляя о своей отставке, Ричард Шарп заявил, что не хочет "отвлекать внимание" общественности от "прекрасной работы" BBC в связи со скандалом.
Объявляя о своей отставке, Ричард Шарп заявил, что не хочет "отвлекать внимание" общественности от "прекрасной работы" BBC в связи со скандалом.   -  Авторское право  AP/Jordan Pettitt/PA
 Alexander Kazakevich

Ричард Шарп, который спонсировал Консервативную партию и помог бывшему премьеру взять кредит, не упомянул о возможном конфликте интересов, когда ему предложили возглавить BBC.

Председатель совета управляющих BBC Ричард Шарп ушёл в отставку из-за скандала с потенциальным конфликтом интересов. 

В пятницу был опубликован отчёт независимого юриста, который расследовал обстоятельства назначения экс-банкира Goldman Sachs и крупного донора правящей Консервативной партии на пост главы телерадиовещательной корпорации в феврале 2021 году по рекомендации правительства. В документе говорится, что Шарп не предоставил исчерпывающей информации о своих связях с тогдашним британским премьером Борисом Джонсоном и тем самым нарушил "кодекс назначения на публичные должности". 

В начале года британские СМИ выяснили, что незадолго до получения новой работы по Шарп помог Джонсону обеспечить гарантии для займа в размере 800 тысяч фунтов стерлингов. 

Как писало издание Sunday Times, деньги политику понадобились для выплат бывшей жене после развода, а также ремонта квартиры на Даунинг-стрит.

Объявляя об уходе с поста, Шарп заявил, что делает это "в интересах BBC", а правила он мог нарушить "непреднамеренно".

Сообщается, что Шарп останется на своём посту до конца июня, пока будут идти поиски его преемника.

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