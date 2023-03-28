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Новости Европы

"Нафтогаз Украина" призывает ЕС сократить зависимость от российского газа

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 Efi Koutsokosta
Глава правления государственной компании "Нафтогаз Украина" Алексей Чернышов
Глава правления государственной компании "Нафтогаз Украина" Алексей Чернышов   -  Авторское право  GIAN EHRENZELLER/AP

Несмотря на войну, природный газ из России по-прежнему течёт через Украину. Его продолжают получать по украинским трубопроводам некоторые государства Центральной и Западной Европы. Такой парадокс может прекратиться только тогда, когда Евросоюз полностью перестанет зависеть от российских энергоносителей. Об этом заявил глава правления государственной компании "Нафтогаз Украина" Алексей Чернышов. С ним беседовала в Брюсселе корреспондент Euronews Эфи Кутсокоста.

Чернышов: «В целом нужно ограничить любые дополнительные доходы России в ходе войны. С другой стороны, мы должны понимать, что некоторые европейские страны не могут сразу отказаться от использования её газа. И мы приветствуем инициативу Евросоюза постоянно сокращать потребление российского газа".

Euronews: "То есть, по вашему, европейские государства-члены Евросоюза должны отвергнутьгаз, идущий через Украину из России?"

Чернышов: "Абсолютно. Покупатели здесь - страны Евросоюза".

В то же время руководитель «Нафтогаза» называет главной целью и самой большой задачей Украины - прекратить импортировать газ и полностью обеспечивать себя энергией. Страна хочет стать самодостаточной и поставлять газа в Европу больше, чем получать его оттуда.

Чернышов: "М__ы планируем добывать больше газа внутри страны. Сам «Нафтогаз», как крупнейшая энергетическая компания Украины, добудет дополнительно 1 млрд кубометров газа. А приведёт к тому, что Украина сможет удовлетворять свои потребности за счет собственной добычи газа. Это наша главная цель".

Euronews: "Насколько реалистичен сценарий добиться этого в следующем году? И я имею в виду, если война будет продолжаться"...

Чернышов: "У нас нет другого пути. Мы должны производить больше, мы должны меньше потреблять, мы должны быть более энергоэффективными. И мы приближаемся к этому. Украина может стать энергетическим хабом для Евросоюза. В нашей стране самые большие хранилища газа, емкостью 31 млрд кубометров, и мы планируем использовать его как для нужд Украины, так и для стран Европы".

Киев подталкивает Брюссель к использованию украинских подземных газохранилищ. Компания "Нафтогаз Украина" также хотела бы получить дополнительные гарантии безопасности, поскольку, по словам её руководителя, во время войны Украине нелегко найти инвесторов и страховщиков.