Европейский союз "не наивен" в отношении дипломатического сближения России и Китая на фоне войны в Украине, заявил в среду председатель Совета ЕС. Шарль Мишель добавил, что всё более тесные отношения этих двух стран не должны удерживать Брюссель от взаимодействия с Пекином.

«Мы абсолютно убеждены в важности того, чтобы Китай не поддерживал Россию, — сказал Мишель в эксклюзивном интервью Euronews накануне двухдневной встречи глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. - Важно, чтобы Китай поддерживал международное право, стабильность через Устав ООН».

«Я не наивен. Я знаю, что между Китаем и Россией существуют тесные связи, — продолжал хозяин Саммита. - Но, с другой стороны, нам нужно взаимодействовать с КНР. Это не потому, что мы во всем согласны с Китаем, а наоборот, потому, что нам нужно отстаивать свои интересы и принципы».

Отвечая на вопросы Euronews, Мишель поддержал предложенный президентом Владимиром Зеленским мирный план из 10 пунктов, который предусматривает полный вывод российских войск и восстановление международно признанных границ Украины.

Глава Евросовета отметил, что предложение Зеленского резко контрастирует с китайским документом из 12 пунктов, в котором явно отсутствует вопрос об оккупированных землях. План КНР ссылается на принципы международного права, но избегает описания войны как "войны" или "вторжения", вместо этого говоря о «кризисе». В нем также содержится призыв к отмене "односторонних санкций" и отказу от "менталитета холодной войны". Эта формулировка рассматривается как едва завуалированная критика западных союзников.

"Этот мирный план - не то, во что мы верим, - сказал Мишель о предложении Пекина. - Мы верим в формулу мира, предложенную президентом Зеленским, которая основана на Уставе ООН, международном праве и многостороннем подходе».

Никаких намерений нападать на Россию

Председатель Евросовета назвал "чрезвычайно важным" новый транш военной помощи, одобренный на этой неделе министрами иностранных дел и обороны ЕС, который впервые предусматривает использование 1 миллиарда евро для оплаты совместных закупок боеприпасов.

"Это конкретное решение для реальной европейской обороны. И вы знаете, что в прошлом мы много обсуждали этот вопрос. Для некоторых это были теоретические дебаты. Теперь это реальность, - сказал Мишель Euronews. - Такое решение невозможно было представить даже за несколько недель до начала полномасштабного вторжения".

На просьбу провести границу между военной поддержкой и активной воинственностью Мишель сказал, что ЕС имеет законное право помогать нации, подвергшейся нападению.

"Нет никаких сомнений в том, что намерения напасть на Россию нет. Есть агрессор: это Россия. Есть жертвы, - сказал Мишель. - Мы поддерживаем международное право, потому что знаем: если мы не поддержим Украину, то в будущем мир будет менее безопасным».