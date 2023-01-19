Глава Европейского Совета Шарль Мишель: "Украине должны быть предоставлены танки"

"Следующие недели станут решающими в войне, поэтому необходимо продолжить поставки Украине вооружения". Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель во время визита в Киев.

Он заверил президента Украины Владимира Зеленского в том, что, ЕС продолжит усиливать поддержку Украины. "Мы слышим ваше сообщение. Вам нужно больше систем ПВО и артиллерии, больше боеприпасов", — сказал Мишель, добавив, что Украине должны быть предоставлены танки. Упомянул Мишель и о санкционном давлении на Россию.

Шарль Мишель, глава Европейского Совета: "Конечно, потребуется 10-й пакет санкций. Мы должны посмотреть, какие дополнительные секторы могут быть затронуты в будущем".

Новый министр обороны Германии Борис Писториус, во время встречи со своим коллегой из США Лойдом Остином, подчеркнул, что его страна стоит плечом к плечу с союзниками в деле оказания помощи Киеву.

Борис Писториус, министр обороны Германии: "Немецкие системы вооружения, доставленные в Украину, доказали свою ценность, например, гаубицы, "Гепарды" или современная система ПВО "Ирис". Вместе с нашими партнерами мы продолжим поддерживать Украину в ее борьбе за свободу, территориальную независимость. и суверенитет".

Между тем, как сообщается, поставка танков Leopard в Украину до сих пор вызывает споры в Бундестаге.

Шведское правительство объявило, что отправит артиллерийскую систему Archer в рамках нового - десятого - пакета помощи. Дания и Эстония также одобрили новые пакеты военной помощи.

В Кремле заявили, что новые поставки вооружений Украине, могут вывести конфликт на новый уровень. Это, как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, "не будет сулить ничего хорошего с точки зрения общеевропейской безопасности".