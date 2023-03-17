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Новости Европы

Евросоюз обеспокоен попытками дестабилизировать Молдавию

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 Alice Tidey
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Республики Молдова Майя Санду
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Республики Молдова Майя Санду   -  Авторское право  AP Photo/Aurel Obreja

Члены Европарламента призвали Евросоюз больше помогать Республике Молдова, которой трудно справиться с последствиями войны в соседней Украине. Депутат от Румынии Зигфрид Мурешан сказал в интервью Euronews, что перед вступлением в ЕС Молдавии предстоит также привести свою общественно-экономическую жизнь в соответствие с союзными стандартами:  

"Европейский Союз в прошлом году предоставил Республике Молдова статус кандидата в члены ЕС и правильно сделал. Но мы также дали ей список из девяти реформ, которые необходимо провести, особенно в области судебной системы, борьбы с коррупцией. Сейчас молдаване работают над этими реформами. До того момента, когда страна-кандидат станет членом Союза, мы должны в первую очередь поддержать ею финансово, чтобы правительство помогло уязвимым категориям населения справиться с инфляцией, высокими ценами на энергию, свет и тепло. Нужно помочь стране уменьшить свою энергетическую зависимость от России".

Евродепутат от Нидерландов Тийс Реутен также обеспокоен попытками агентов Кремля и пророссийских сил дестабилизировать обстановку в Молдавии и свергнуть её проевропейское правительство: 

"Мы должны рассмотреть возможность введения санкций против олигархов, которые на самом деле находятся даже не в стране, а за пределами Молдавии, но активно участвуют в этой дестабилизации, которая идёт изнутри. Людям платят за то, чтобы они ходили на антиправительственные демонстрации для дестабилизации. Кишинёв сделал выбор в пользу подачи заявки на членство в Евросоюзе. Это храбрый выбор. Теперь мы должны проявить храбрость как европейские друзья молдован и помочь им преодолеть эту ситуацию, потому что в противном случае мы можем столкнуться с ситуацией, с которой не сможем справиться".

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