Cube: Facebook позволял олигарху дестабилизировать Молдавию

Facebook снова подвергается критике, но на этот раз в Молдавии, за то, что позволил олигарху, находящемуся под санкциями, размещать платную рекламу на своей платформе с целью дестабилизации нынешнего правительства.

Пример рекламы, опубликованной 28 октября 2022 года Иланом Шором, оппозиционным политиком, который был внесен в санкционный список США за попытки дестабилизировать Молдавию в интересах России: он пытается обеспечить поддержку запланированных антиправительственных протестов и обвиняет Майю Санду, прозападного президента Молдавии, в коррупции.

Это объявление набрало примерно 250-300 тысяч просмотров, а его запуск обошёлся партии Илана Шора примерно в 500-600 евро. За последние месяцы появились ещё сотни примеров, подобных этому.

Как лицу, находящемуся под санкциями, Шору не разрешается участвовать в каких-либо финансовых операциях с Facebook или любой другой американской компанией. Но его команда нашла лазейку, покупая страницы Facebook в других странах, таких как Вьетнам, а затем размещая рекламу на них.

И эта кампания оказалась довольно эффективной. Прошлой осенью Молдавию потрясла серия антиправительственных протестов, инициированных партией «Шор». Тысячи людей вышли на улицы столицы в знак протеста против роста цен на энергоносители.

Бо́льшая часть рекламы была в итоге удалена из «Фейсбука», но её уже успели посмотреть миллионы раз — в небольшой стране с населением около 2,6 млн человек.

По словам Валериу Паши, президента Watchdog Moldova, медленный ответ Facebook оказал пагубное влияние на общественное мнение:

«Мы видим некоторые действия со стороны Meta, но реакция очень медленная и абсолютно неэффективная, потому что воздействие уже оказано, а все эти страницы и люди, стоящие за ними, все ещё нарушают собственные правила „Фейсбука“».

Meta, материнская компания Facebook, пообещала пресечь эти кампании влияния. Например, они заявляют, что наняли русскоязычных и украиноязычных сотрудников, чтобы круглосуточно следить за платформой. Но в их обновлённой политике нет упоминаний Молдавии. «Куб» связался с Meta, но мы не получили ответа.

Тем временем молдавские НПО, подобные тем, у которых мы брали интервью, умоляют Meta предоставить больше ресурсов и персонала, чтобы усилить мониторинг ситуации на местном уровне.