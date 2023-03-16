Ограничение скорости на автомагистралях в Европе поможет решить проблему изменения климата?

Власти разных страны Европы все чаще рассматривают возможность введения более низких ограничений скорости на автомагистралях для сокращения выбросов углекислого газа, несмотря на некоторые сомнения в целесообразности такого шага.

Ограничение скорости в 100 км/ч в дневное время уже было введено на нидерландских автотрассах в 2019 году, а некоторые австрийские регионы ввели такое же ограничение на своих дорогах.

Эта практика может получить развитие, поскольку в начале февраля ученые-транспортники Австрии заявили о поддержке ограничения скорости на автомагистралях до 100 км/ч в качестве наиболее эффективного способа снижения воздействия транспортного сектора на окружающую среду.

Это последовало за аналогичными призывами немецких ученых и активистов после публикации в январе исследования экологического агентства страны, которое показало, что ограничение скорости до 120 км/ч может снизить выбросы от автомобильного транспорта на 2,9%.

В 2019 году на долю автомобильного транспорта пришлась пятая часть всех выбросов парниковых газов в ЕС и более трех четвертей от общего объема выбросов от транспорта.

"Меньше топлива"

Барбара Лаа, исследователь транспорта из Венского технического университета, рассказала Euronews, что знание принципов работы двигателя помогает понять, как сократить выбросы.

"На низких скоростях требуется меньше топлива, потому что сопротивление воздуха меньше", - говорит Лаа. - Поскольку зависимость между скоростью и расходом топлива не является линейной - если вы удвоите скорость, то расход топлива увеличится более чем в два раза - более высокие скорости всегда приводят к увеличению выбросов".

Международное энергетическое агентство ранее уже выступало в поддержку ограничений скорости, заявляя, что они могут быть использованы для снижения спроса на нефть.

Лаа добавляет, что ограничение скорости не только снизит выбросы углекислого газа, но и уменьшит загрязнение азотом, шумом и твердыми частицами, а также сделает поездки более безопасными.

По словам Лаа, решение австрийского правительства ввести ограничение скорости в 100 км/ч в некоторых регионах, снизив ее со 130 км/ч по всей стране, было попыткой очистить воздух.

Поскольку использование электромобилей не приводит к выбросам, на них не распространяется ограничение скорости. Но Лаа не считает, что это хорошая идея.

"С энергетической точки зрения у электромобилей та же проблема: чем быстрее вы едете, тем больше энергии вам требуется", - поясняет она. "Если мы будем использовать меньше энергии, то нам будет легче добиться декарбонизации".

"Меньше пробок на дорогах"

В то время как снижение энергопотребления отдельных автомобилей может быть очевидным, вопрос о том, как ограничение скорости будет действовать на системном уровне, остается открытым, считает доктор Джулио Маттиоли, специалист в области транспорта из Технического университета Дортмунда.

Маттиоли сказал Euronews, что главный вопрос состоит в том, насколько снизит выбросы ограничение скорости на автодорогах.

"Если вы снизите [ограничение скорости], вы не просто уменьшаете скорость многих транспортных средств, вы также получите более регулярный поток, меньше пробок на дорогах, и тогда это может фактически увеличить среднюю скорость", - считает Маттиоли. - С другой стороны, увеличение времени в пути, связанное с ограничением скорости, может побудить людей путешествовать на поезде, особенно на большие расстояния. Таким образом, трудно предсказать все последствия снижения ограничения скорости".

Предложения по ограничению скорости вызывают ответную реакцию. В октябре 2022 года федеральный министр транспорта Германии Фолькер Виссинг заявил, что введение ограничения скорости в стране невозможно, так как не хватает знаков. Другие утверждают, что сокращение выбросов будет незначительным и поэтому не стоит ущемлять свободу людей ездить быстро.

2,9% от общего объема выбросов на дорогах Германии может показаться незначительной цифрой, но Маттиоли предлагает посмотреть на это иначе. Те, кто пытается дискредитировать данную идею, просто ищут "достаточно большой знаменатель", чтобы "сокращение выбросов углерода казалось несущественным".

На основании расчетов, которые он видел, сокращение выбросов от ограничения скорости составляет "что-то около 30-50% от разрыва, который мы имеем в настоящее время между выбросами Германии и ее климатическими целями на этот год", - добавил он.

Ограничения скорости недостаточно

Ограничение скорости в 100 км/ч, введенное в Нидерландах в 2019 году, было попыткой снизить уровень загрязнения азотом, чтобы соответствовать законодательным требованиям для новых строительных проектов, но измерить точное влияние этого шага было сложно из-за пандемии COVID-19, рассказал Euronews Берт ван Вее, профессор транспортной политики в Технологическом университете Делфта.

"Эффект пандемии был гораздо сильнее", - говорит он о влиянии на поведение путешественников.

Правильное введение ограничения скорости также требует хорошей коммуникации, добавил он.

"Объясните людям, что они экономят деньги, потому что их автомобили будут потреблять меньше топлива - или электричества в случае электромобилей", - подсказывает эксперт.

Также важно адаптировать аргументацию для жителей конкретной страны, города или сообщества, где будет введено ограничение скорости. Кто-то предпочтет климатическое объяснение, другим более важно будет услышать о безопасности дорожного движения.

"Нельзя думать, что мы решим проблему выбросов на транспорте только за счет ограничения скорости. Мы не решим ее и лишь за счет электромобилей. И даже путём совершенствования общественного транспорта", - утверждает Маттиоли. "Нужно будет сделать все эти вещи одновременно и даже больше, чтобы добиться снижения выбросов".

"Если мы не введем ограничения скорости, то нам нужно будет более жестко подходить к другим мерам, потому что нам все равно нужно прийти к нулевому уровню [выбросов]", - резюмирует Барбара Лаа.