Гонка Евросоюза с КНР и США за чистые технологии и сырьё

Евросоюз не намерен отставать от Китая и Соединённых Штатов в гонке за внедрение чистых технологий. Стоимость глобального зелёного рынка растет очень быстро; и в прошлом году она достигла одного триллиона евро. Но Европа вынуждена импортировать электронику, компьютерные программы, солнечные батареи и многие другие товары, не загрязняющие окружающую среду. ЕС оказался в большой зависимости от КНР, откуда поступает большинство используемых материалов.

В четверг Брюссель представит два законодательных предложения, направленных на укрепление стратегической независимости Евросоюза: это Закон о чистой промышленности и Закон о критически важном сырье. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила в Страсбурге, зачем они нужны:

«Мы получаем 98% редкоземельных элементов, которые нам нужны, из Китая, 93% магния из Китая, 97% лития из Китая. Список можно продолжать снова и снова. Пандемия и война преподали нам горький урок о чрезмерной зависимости. Поэтому, если мы хотим быть независимыми, нам срочно необходимо укрепить и диверсифицировать наши цепочки поставок с партнёрами-единомышленниками».

Евросоюз хотел бы создать коалицию с такими партнёрами и демократическими странами по добыче сырья в противовес господству а этой сфере Китая. Фон дер Ляйен сказала также, что ЕС готов сократить бюрократию, больше тратить на исследования, смягчить правила государственной помощи, улучшить инвестиционный климат.

Депутат Европарламента социалист из Португалии Педру Маркеш указал, что в таких мерах наиболее заинтересованы крупные страны-члены, такие как Франция и Германия:

"Председатель Еврокомиссии упомянула о некоторых шагах, касающихся бюрократии и субсидий. Мы считаем их правильными, но нам нужно гораздо больше. Нам нужен настоящий европейский ответ, а это означает помощь в переходе на зелёную экономику всем странам Европы, а не только Германии и Франции. 80% государственной помощи приходится на эти две страны, что не способствует сохранению целостности внутреннего рынка".

После того, как Еврокомиссия обнародует два законопроекта, 27 стран-членов обсудят их на следующей неделе на встрече глав государств и правительств ЕС в Брюсселе.