ЕС и США ужесточают общую позицию в отношении КНР

Вашингтон давно призывает Брюссель занять более жёсткую позицию в отношении Пекина, обвиняя его, среди прочего, в нечестной конкуренции.

Евросоюз и Соединённые Штаты подтвердили единство своего подхода к отношениям с Китаем, несмотря на закулисные разногласия. Этот один из основных вопросов взаимодействия между ЕС и США обсуждали их высокопоставленные представители на четвертом заседании Совета по торговле и технологиям. Эта встреча состоялась в среду за Полярным кругом в Швеции, которая сейчас председательствует в ЕС. Вашингтон уже давно призывает Брюссель занять более жёсткую позицию против Пекина, и улучить обвиняя его, среди прочего, в нечестной конкуренции.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Запад выступает за укрепление мировой безопасности и сотрудничества:

«Мы все извлекаем выгоду из торгово-инвестиционных связей с Китаем. Вместо того, чтобы их разрывать, мы сосредоточены на снижении рисков. Вы слышали такие слова от лидеров по обе стороны Атлантики».

На реальность совсем иная. Даже между странами ЕС сильно различаются мнения в том, как иметь дело с Китаем. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в последее время стала выступать как ястреб, что больше соответствует позиции Белого Дома. Но некоторые страны, в том числе Франция, ратуют за более мягкий подход, особенно если это поможет сохранению и развитию торговых связей.

Научный сотрудник брюссельского инстутута Bruegel Николя Пуатье замечает это по всему Евросоюзу:

«На данный момент существует нежелание следовать американской линии. Европейские страны имеют экспортные и импортные интересы в Китае. Многие европейские компании зарабатывают там большие деньги. Для Европы Китай остаётся крупным игроком в глобальной системе. По этой причине такой конфронтационный курс США рассматривается как проблематичный».

ЕС и США согласны друг с другом по поводу необходимости создания добровольных правил использования искусственного интеллекта. О том, что такой кодекс находится в разработке по обе стороны Атлантики, но должен быть утверждён парламентами, объявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер:

«У нас разные законодательные процедуры. В лучшем случае пройдет два, три года, прежде чем это вступит в силу. Мы говорим о невероятном технологическом ускорении. Здесь мы считаем действительно важным, чтобы граждане могли видеть конкретные плоды демократии».

И Брюссель, и Вашингтон хотели бы, чтобы столицы всех демократических стран подписались под всемирным кодексом поведения в отношении искусственного интеллекта. Но склонить к этому коммунистов в Пекине будет непросто.