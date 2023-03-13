Новый наплыв мигрантов в Германию - на этот раз с Западных Балкан

Этой зимой города Германии столкнулись с очередным наплывом беженцев, но на этот раз это были не украинцы, спасающиеся от войны, а жители западно-балканских стран, бегущие от суровых зим и плохих социальных условий жизни в своих странах.

Так, в Кельне за последние месяцы было зарегистрировано больше мигрантов с Западных Балкан, чем во время югославских войн, которые шли с 1991 по 2001 год. Об этом сообщила пресс-атташе города Кати Рейтер.

"Число людей с Западных Балкан в жилых помещениях Кельна превышает 1 000 человек. Из-за колебаний более точное число недоступно, - рассказала Рейтер. - Около 40 процентов беженцев прибывают из Украины, а представители остальных национальностей составляют более 60 процентов. Большинство из них прибывает из Албании".

Город достиг своего официального предела по возможности приема беженцев и даже превысил его на 107,23 процента.

Западно-балканский маршрут

Западно-балканский маршрут в 2022 году был самым используемым для незаконного пересечения границ ЕС, согласно данным Агентства по внешним границам блока. Frontex зафиксировал 145 600 незаконных пересечений границы через Западные Балканы, что на 136% больше, чем в предыдущем году, и является самым высоким показателем с 2015 года.

Этим маршрутом пользовались представители различных национальностей, причем наибольшее число обнаружений пришлось на граждан Сирии, Афганистана и Турции.

Теперь ЕС решил усилить свое присутствие на западно-балканских границах. Frontex вскоре направит туда своих сотрудников - это станет первым случаем, когда у агентства появятся сотрудники, контролирующие границы за пределами ЕС, - для пресечения нелегальной миграции.

Кельн не предоставляет мигрантам с Балкан статус беженцев до тех пор, пока они не получат законный статус об убежище от иммиграционных властей Германии, на получение которого часто могут уйти месяцы или годы. Но в городе продолжают размещать всех, кто туда приезжает, чтобы бороться с бездомностью.

"Город Кельн обязан размещать всех беженцев, независимо от их национальности и происхождения. Руководство по размещению организует городское жилье в соответствии с имеющимися жилищными ресурсами, - сказала Рейтер. - Благодаря этой системе, чаще всего беженцы разного происхождения или национальности размещаются вместе. Когда жилье в основном заполнено беженцами из одной страны происхождения, это объясняется потребностями в жилье нуждающихся в нем лиц или количеством вновь прибывших беженцев. Поэтому есть как беженцы из Украины, которые размещаются вместе с представителями других национальностей, так и те, кто делит жилье только с соотечественниками".

Мигранты из Северной Македонии, Албании, Косова и Сербии

Положительным моментом для Кельна стало то, что осенний прогноз о новом наплыве украинских беженцев из-за российских атак на критически важную инфраструктуру страны не оправдался. Сейчас в город ежедневно приезжает от двух до четырех украинских беженцев.

Это помогло городу пережить зиму, поскольку ожидается, что весной мигранты с Западных Балкан уедут.

"Из-за плохих социальных условий в странах происхождения, например дороговизны отопительных материалов, люди с Западных Балкан зимой едут в Германию, а весной возвращаются обратно. Это повторяется каждый год, - сказала Рейтер. - Как и во многих городах или коммунах Германии, размещение беженцев сопряжено с трудностями. В таких городах, как Кельн, многие люди - не только беженцы - ищут недорогие квартиры. Сложно обеспечить достаточное количество мест для беженцев".

В Верхней Баварии, столицей которой является Мюнхен, в настоящее время проживает 850 мигрантов с Западных Балкан, что почти вдвое больше, чем в прошлом году, хотя общее число прибывших неизвестно.

Большинство прибывших - из Северной Македонии, Албании, Косова и Сербии. И хотя в настоящее время их немного, рост напряженности между двумя последними странами может привести к увеличению наплыва мигрантов в регион в будущем.

Обострение отношений между двумя соседними странами произошло в ноябре, когда Косово приняло рутинное решение запретить проживающим в стране сербам использовать номерные знаки, выданные Белградом. Как и ее российский союзник, Сербия отказалась признать независимость Косова, и эскалация напряженности вызвала беспокойство у западных стран.

На вопрос Euronews о том, как Верхняя Бавария готовится к возможному наплыву беженцев, пресс-атташе Вольфганг Рупп ответил: "Мы не можем делать прогнозы относительно будущего прибытия беженцев. Однако окружное правительство Верхней Баварии постоянно расширяет свои помещения, чтобы иметь возможность разместить всех мигрантов, прибывающих в пределах нашей юрисдикции".